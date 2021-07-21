河南暴雨｜鄭州12人死亡5人受傷　ATMX共同捐贈救災

中國河南鄭州市連降罕見特大暴雨，鄭州地鐵下達全線網停運指令，共疏散群眾500餘人，截至21日凌晨，12人經搶救無效死亡、5人受傷。騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）、美團（3690）、小米（1810）、泡泡瑪特（9992）紛紛捐錢救援。

騰訊公益慈善基金會緊急宣布，首批捐款1億元人民幣，聯合前線的救援機構與慈善組織，用於保障當地群眾人身安全和緊急採購救災物資。

美團亦於微信公眾號發文指，旗下公益基金會將捐贈1億元人民幣，並聯同中國紅十字基金會，為河南受災群眾提供生活安置、災後衛生防疫等服務。此外，集團將免費開放當地的零售倉儲物資，當中包括水、米、糧油、蔬果等涉63萬件商品，預期可覆蓋鄭州12個行政區。

阿里表示，阿里巴巴公益基金將捐助1億元人民幣，而馬雲公益基金會捐贈5,000萬元，配合河南政府指揮，也循旗下「高德地圖」向當地人提供避災訊息，動用不同子企資源向當地提供物資或服務。同系螞蟻集團也宣布，擬捐款1億元。

小米創辦人雷軍在微博發文宣布，小米公益基金會捐贈5,000萬元人民幣緊急馳援河南。

泡泡瑪特宣佈，向河南省慈善總會捐贈500萬元定向用於鄭州市和新鄉市等地防汛救災工作。其中350萬元用於購置防汛與災後重建物資，150萬元用於購置救援設備支持一線社會救援工作。