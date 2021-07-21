恒大系陰霾未除　專家：股價易受消息左右　宜持觀望態度

恒大系旗下公司不時受到負面消息拖累，該系公司財務問題更是市場人士最為關注。近日廣發銀行旗下宜興支行，獲法院頒令凍結恒大旗下兩間合共1.32億元人民幣資產；並遭到湖南邵陽住建局暫停公司在當地兩個項目的預售許可。縱使公司對廣發行宜興支行凍結其資產一事，作出回應，兩個遭湖南邵陽暫停預售許可的項目，亦已獲恢復，並且提早償還3.5億美元貸款。

可是好消息只為該系公司股價帶來短暫刺激，除卻中國恒大（3333）半日逆市上揚，其餘三間上市公司股價皆向下，恒大汽車（0708）更大挫5.7%。分析員指出，目前恒大股價走勢受消息左右，建議保守投資者宜保持觀望。



恒大踏上減債之路

恒大系一直是市場人士焦點。該公司早年發展相當迅速，經過連番買地增加土儲，晉身成千億級房企，每年銷售額逾數千億元。去年銷售額達到7,232.5億元（人民幣‧下同），按年增加20.3%，回款率90.3%，涉及金額為6,531.6億元；更預期今年全年銷售目標達到7,500億元。

高速增長及採取多元化業務發展策略，讓公司整體債務反覆增加。翻查過去3年年報得知，恒大總負債金額連年遞增。

翻查過去3年年報得知，恒大總負債金額連年遞增。（資料圖片）

去年8月，在中央限制開發商融資，推出「三條紅線」新政後，恒大借款金額開始掉頭回落，2020年較2019年少834億元。恒大集團上月末對外透露，截至目前，恒大淨負債率已降至100%以下，將其總借款削減至約880億美元，較去年底下降20%，順利實現一條「紅線」變綠。

據內媒昨日（20日）報道，中國恒大已於當日安排資金提前匯入債券還款帳户，用於支付該公司及子公司發行的四筆美元債券利息合共3.5億美元（折合約27.3億港元）。

報道指，自去年3月實施「高增長、控規模、降負債」的新戰略以來，恒大用自有資金已累計歸還7筆境外債券本息合計約110億美元（折合約850億港元）。預計到2022年3月前，恒大再無到期的境內外公開市場債券。

恒大集團創辦人許家印早前更受邀出席共產黨成立百周年大會。（微博）

商業票據規模成市場人士焦點

不過商業票據問題，亦納入投資者視線範圍內。房企憑藉著在地產業中較強的議價能力，通常不會事前一次性支付供應商材料款或工程款，往往通過開具商票的方式獲得應付賬款的延期支付，減少了對自身公司營運資金的佔用，可理解成「變相融資」，並且不直接佔用銀行授信、也不推升有息負債。長期以來，因商票不被計入有息負債而游離於「三道紅線」之外。

《路透》引述三名消息人士指，中國監管機構希望房地產開發商在月度報告中，披露公司的商業票據（CP）發行細節。內媒亦有報道，房企商票數據目前暫未納入計算指標，未來極有可能被納入「三條紅線」中有息負債指標計算，房企降負債壓力將進一步加大。

《彭博》數據顯示，截至去年年尾，恒大的主要境內子公司有約320億美元（約2,486億港元）的未償還商業票據，成為中國應付票據存續規模最高的房企。

2020年中國十大開發商未償還商業票據。（彭博）

光大新鴻基證券策略師伍禮賢認為，商業票據是變相借貸，利息較高，長遠或影響企業財務問題，而恒大去年商票規模遠高於其他內房龍頭，預料恒大近來股價受壓，是市場擔憂其商業票據規模過於龐大。他又指，現時恒大股價隨集團消息升跌，若進取的投資者炒波幅，難度較大，未知何時是底，保守的投資者可保持觀望。