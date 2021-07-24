平保半年跑輸同業　屋漏偏逢連夜雨　下半年點部署？｜伍禮賢

過去一段時間，本港上市不少內險股股價表現疲弱。加上近日河南水災，料相關保險賠償亦會對內險板塊進一步帶來不利影響。那麼，內險股下半年還有投資機會嗎？

前期不少內險企業亦公佈了今年上半年的保險收入情況，筆者對中國平安（2318）、中國人壽（2628）、中國太保（2601）、中國財險（2328）、中國太平（0966）、中國人保（1339），以及新華保險等七大內險企業的收入情況作出統計，以分析內險現時的發展情況。

六大險企上半年保費年增相若 惟平保下降

以1至6月份內險企業公佈的保費收入來看，上半年內險行業的復甦，大體上僅呈現出弱復甦的跡象。七大內險企業期內的保費收入增長介乎-5.2%至3.9%，當中，中國平安成為七大險企中唯一保費錄得按年下跌的企業，其它六家的保費收入增長則處於1.9%至3.9%之間。按照增速排名，分別為新華保險（3.9%）、中國太平（3.8%）、太平洋保險（3.7%）、中國人壽（3.4%）、中國財險（2.5%），以及中國人保（1.9%）。

雖然行業總體增長乏力，惟若對上述幾家險企的收入數字進一步作出對比的話，不難發現，除了平保外，其他以壽險業務為主的企業（中國人壽、太平洋保險、新華保險、中國太平）的保費收入，較以財險業務為主的企業（中國財險、中國人保）要高。由於壽險業務相對單純，因此，以下再來對比分析財險業務上半年增長更為落後的原因。

中國平安 （02318） 公布，上半年旗下4家子公司保費收入共4,222億元（人民幣．下同），按年下跌5.17%。其中，中國平安人壽保費收入2,702億元，按年減少3.7%；中國平安財產保費收入1,333億元，下跌7.5%。（視覺中國）

車險業務受改革拖累

對比中國平安、中國財險、中國人保的財險業務，在業務比例佔比均較高的車險及意外健康險方面，三者出現最大的共同點為車險出現按年的明顯下滑，其中平保為-6.9%，財險及人保同為-7.8%，至於三者的意外健康險，則出現高增長，其中平保為為30.4%、財險為20.8%、人保亦為20.8%。這些數據反映出，雖然上半年內地車市銷售暢旺，惟去年9月份以來的車險綜合改革，對整頓車險保費偏高的亂象有了較為明顯的呈現，同時亦對財險企業帶來壓力。

惟更為值得注意的是，由於目前車險綜合改革即將屆滿一周年，因此往後的業績基數將會以新的數據作為基礎，這對現時不斷下滑的財險業務業績帶來較為正面的影響。而意外健康險的大幅增長，則反映出疫情下，消費者對健康意識的增強，從而帶來業務發展。而大部分險企的意外健康險業務規模不及車險業務，因此無法在總體上扭轉財險業務的下滑趨勢。

由此，筆者將上半年內險企業的情況簡單歸納如下：壽險業務弱復甦，未來增長動力仍有待觀察；財險業務受車險改革拖累下行，惟今年第四季度開始將逐步出現改善。而現時內險企業股價普遍處於較低水平，如果本次河南水災影響持續，內險股股價有機會短線仍將受壓，投資者不妨趁機在本季度開始逐步關注及吸納內險股。

【財經專欄】投資明「賢」．伍禮賢｜光大新鴻基證券策略師

*本人為證監會持牌代表，本人沒有持有上述股份