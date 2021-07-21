富豪與吉利控股簽訂協議　將收購後者內地合資企業股權

據內媒報道，富豪與其母公司吉利控股簽訂協議，收購吉利在中國合資企業中的股權。沃爾沃將全資控股其在中國的生產和銷售業務，收購交易將於2023年正式完成。

2010年3月28日，吉利集團董事長李書福、時任福特汽車首席財務官布斯以及時任富豪行政總裁奧德爾就吉利集團收購富豪轎車公司簽訂最終協議。但富豪仍保持獨立運營。

「我們將認真考慮各個利益相關方的利益，調整這方面的佈局，仍然保持沃爾沃獨立運營，不會輕易改變福特和富豪的全球戰略佈局。我們將保留富豪在瑞典和比利時現有的工廠，並將考慮在中國建廠，非常希望中國工廠落戶北京和天津，但這都是有變數的。」李書福在簽約後的新聞發布會上如是表示。

2020年，李書福宣佈計劃將考富豪汽車與吉利汽車的母公司浙江吉利控股集團合併，創建一家全球性公司。

2020年2月10日，吉利汽車控股有限公司發布公告稱，公司管理層正在與富豪汽車AB公司（富豪汽車）的管理層進行初步討論，以探討通過兩家公司的業務合併進行重組的可能性。按照計劃，重組後的新集團將通過中國香港吉利汽車上市主體實現與全球資本市場的對接，下一步還將考慮在斯德哥爾摩上市。

2020年2月24日，富豪汽車有限公司和吉利汽車控股有限公司聯合宣佈雙方達成「最佳合併方案」。根據合作共識內容，在保持各自現有獨立公司架構的同時，吉利汽車與沃爾沃汽車將圍繞汽車新四化（電氣化、智能化、網聯化、共享化）前瞻技術，在動力總成、三電技術、高度自動駕駛等業務領域進行合併及協作。雙方以股權合併形式將動力總成業務合併成立新公司，重點開發新一代雙電機混合動力系統和高效內燃發動機。

吉利汽車在2020年與富豪汽車並沒有實現完全合併，只是在業務上進行重組或合作。

2021年3月24日，中國吉利汽車公司和瑞典富豪汽車公司宣佈，它們將取消合併計劃，但將繼續密切合作。

李書福說：「作為這兩家全資和上市公司的股東，吉利控股集團從深化夥伴關係和聯盟中獲得巨大好處，同時保持了獨立性。」