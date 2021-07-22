誠哥向友好贈陳年佳釀　更附上小冊子　蘊藏人生哲學｜溫多娜手記

長和系創辦人李嘉誠出名對朋友及服務員工有好心。今日在社交媒體上流傳一段短片，該條名為「大知閑閑」的短片中，誠哥將贈予商界友好及長期服務員工一份小禮物內，既有陳年佳釀，亦附上一本小冊子，當中收錄了人生及在商界多年的智慧。

在橡木製的盒子內的陳年佳釀是1965年Macallan，瓶蓋上特別刻有「李嘉誠基金會」的 logo。價值多少？相信收到此份禮物者，會覺得是無價吧。

至於小冊子內，更藏有誠哥的人生智慧。翻開第一頁，誠哥寫了一點感受，其中一段說：「您們手中的禮物，裝載這我感恩之情，多謝我的朋友和同事們對我的支持、對長和的奉獻，和您們的這份緣，惜之念之。」

社交媒體流傳的短片有被指是慷概之人商台元老俞琤將小冊子內容化作出來的，片中節錄了誠哥哲學金句：

「暖意不分季侯——每天乘搭的電梯，一句早晨，百般溫暖。」

「願力——無論在商業世界還是生活中，也要堅定目標，盡心精彩一天。」

「守信守時——一隻調快半小時的錶，守著自己的信諾，尊重別人的時間。」

「樂與傲——謹記1972年長江上市那一份樂與傲，珍惜每一里程碑。」

「視深視廣——一副多年不變的眼鏡，帶著拼博精神看世界。」

「精準專注——接近50年，每早5:59分的堅持，個人紀錄——17次一桿進洞。」

「簡樸節儉——無論如何成功，都不要忘掉每一元的價值，堅持簡樸的生活。」

「栽種心念——只要願意埋播種籽，綠樹成蔭是可能的。」

「渴望大海——謙虛見知識之博，服務彰生命之忱。」

「直指本心——慈悲善智，發現心中明珠。」

「開放的心——不擇細流，善匯百川。」