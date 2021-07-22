壹傳媒現金結餘2個月少1.83億　正就科技園收回用地尋法律意見

正在停牌的壹傳媒﹙0282﹚公布有關集團狀況的內幕消息。

根據所得最新資料，集團於5月31日有未經審核銀行及現金結餘約337,800,000元，並由公司附屬公司的各種銀行賬戶所持有，包括由保安局局長發出日期為6月16日的通知項下公司三家受影響附屬公司被凍結銀行帳戶之資金。

集團於3月31日底未經審核銀行及現金結餘則為521,400,000元，結餘由2021年3月31日至2021年5月31日期間減少183,600,000元，乃主要由於2021年4月1日償還大股東黎智英提供的股東貸款150,000,000元，以及與集團由2021年4月至5月的業務營運有關的開支淨額所致。

另外，集團主要從其出版獲得廣告及其他輔助收入。截至2021年3月31日止的兩個年度，集團於香港的報紙及雜誌為蘋果日報（現已停刊）及壹週刊（現已停刊）。於台灣，集團以印刷及電子形式出版台灣蘋果日報，而自2021年5月18日起停止印刷形式。儘管台灣蘋果日報仍可在線上瀏覽，但公司已於2021年6月29日收到一名獨立的第三方買家就本集團可能出售其台灣業務之不具法律約束力建議。管理層目前正就交易結構與潛在買家進行討論，倘訂立正式協議（預期不會早於2021年7月30日），將另行刊發公告。

另外，公司自香港科技園公司之法律代表接獲函件，聲稱公司地址為將軍澳工業邨駿盈街8號的營業場所可能存在違反現有租約的租賃條件，以及其可能啟動土地回收程序。公司正就香港科技園公司法律代表的函件尋求法律意見，並將於有任何重大進展時適時另行刊發公告。

公司於聯交所的股份將繼續暫停買賣，直至另行通知。