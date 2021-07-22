美股｜法拉第未來首掛表現反覆　賈躍亭現身敲鐘

撰文：孫素青
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7月22日，法拉第未來美股上市首日高開低走，走勢反覆。

該股一度漲超23%，其後轉跌，現升2.39%，報14.4美元。

法拉第未來22日正式登陸納斯達克交易所，賈躍亭現身上市敲鐘現場。

法拉第未來
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