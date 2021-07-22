美股｜滴滴大跌近一成　傳中國監管機構擬對其實施史無前例處罰

7月22日美股早段開盤，滴滴跌近一成，截至發稿，滴滴跌8.74%，報10.5美元。消息層面上，中國監管機構正在考慮對其進行嚴厲處罰。

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彭博社7月22日報道，據知情人士透露，中國監管機構正在考慮給予滴滴公司嚴厲、有可能是前所未有的處罰。

消息人士指出，中國監管機構認為滴滴不顧中國國家網路訊息辦公室的反對決定上市，是對中國政府權威的挑戰。

報道提到，中國監管機構正在權衡一系列可能的懲罰措施，包括罰款、暫停某些業務或引入一家國有投資者。滴滴還可能被迫退市或撤回其在美國的股票。

滴滴出行曾監測中國各部委數據，見圖集：

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報道稱，審議工作正處於初步階段，結果遠未確定。

上述知情人士說，北京方面可能會對滴滴施加比阿里巴巴集團更嚴厲的制裁。

報道稱，阿里巴巴在經過數月的反壟斷調查後，接受了創紀錄的182億人民幣罰款，並同意採取措施保護商家和客户。

滴滴於6月30日在紐交所掛牌上市，股票代碼為"DIDI"。滴滴發行價定為14美元，發行3.17億股ADS，比原計劃的2.88億股多10%。以發行價計算，滴滴IPO的估值超過670億美元。

7月2日晚間，中國網絡安全審查辦公室發布公告，對「滴滴出行」實施網絡安全審查。7月4日，中國網信辦通報，下架「滴滴出行」App，且要求按規定整改。

7月9日晚間，中國網信辦官方公眾號發布關於下架「滴滴企業版」等25款App的通報。

7月16日，中國國家網信辦、國安部等７部門聯合進駐滴滴出行科技有限公司，開展網絡安全審查。