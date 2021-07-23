內房｜2021年203家房企申破產　中小房企面臨生存大考

2021年上半年，中國商品房銷售額再創9.29萬億元人民幣的新高，按年漲幅達到了40%。然而繁榮的表象背後是冷暖自知的現實，2021年對很多中小型房企來說日子很不好過。

中國媒體第一財經7月23日報道，根據人民法院公告網，2021年以來，遞交破產文書的房地產企業累計已達203家，絕大多數為地方性小房企。A股近50家已披露半年業績預告的上市房企中，近半中小型房企預告虧損。

億翰智庫認為，2021年銷售放緩、收入放慢、利潤降低在中小房企中間成為普遍現象，甚至部分房企生存堪憂。「房地產行業洗牌就是大房企越來越好、中小房企越來越差的過程，後者2021年受到的衝擊正在加大。」盤古智庫高級研究員江瀚對第一財經表示。

「活下去」從口號變成現實

2018年，中國新房銷售額接近15萬億元﹙人民幣﹚，再破歷史紀錄，但作為龍頭房企的萬科卻在當年的秋季例會上喊出了「活下去」的口號，鬱亮對此的解釋是，萬科是一家有危機感的公司，這是一句對內的口號。到了2021年，中國的房地產市場規模再創巔峰，「活下去」卻突然不再是一句口號，而是眾多房企的真實寫照。就連常與萬科同列「三巨頭」的恒大，近期亦深陷資金鍊承壓傳聞。

相比具備融資渠道和拿地優勢的頭部房企，中小房企的生存能力在當前形勢下更加脆弱。

第一財經統計，根據中國各地、各級人民法院公告，截至7月20日，2021年遞交破產文書的房地產企業累計已達203家，其中絕大多數主業為房地產開發，僅個別破產公司主業為房地產經紀、房地產訊息諮詢等。

目前有可能進行破產重整的知名房企是昔日「渝派三強」協信集團旗下的協信遠創。

協信曾把業務分為產業地產和住宅地產，協信遠創是旗下聚焦做住宅開發的公司。該公司7月初被債權人向法院申請進行破產重整，受理結果尚待法院公布。

2020年4月，由於協信遠創出現流動性困難，新加坡城市發展集團（CDL）以43.9億元入股，成為該公司最大的單一股東。但從2021年開始，面對協信遠創的債務危機，CDL不再出手相助。在知悉協信遠創被債權人申請破產重整後，CDL稱向協信遠創投資的財務敞口作出了限制性措施。大股東的及時止損使得協信遠創的紓困情況不容樂觀。截至2021年6月底，協信遠創及其子公司逾期債務本息達到109億元。

部分本身已經出現債務危機的房企，經營情況也不順到利，上半年業績預告虧損，更加雪上加霜。

截至目前，A股約120家上市房企中，有接近50家已披露2021年半年報業績預告，其中約有45%的公司預告虧損，這一比例創下新高。2021年有8家企業首次出現半年度預虧，還有5家上市房企業績預減。目前已披露業績預虧的21家上市公司，普遍為中小型房企。

2020年發生債務違約的泰禾，是目前預告虧損額最高的房企。泰禾稱，經財務部門初步測算，上半年歸屬上市公司股東的淨利潤在-11.5億至-8.5億元。

泰禾曾在2017年銷售額破千億元，在2020年出現流動性危機後，業績由盈轉虧，2020年全年淨利潤虧損約50億元，而營收僅為36億元。截至目前逾期未還借款高達445億元。

同樣債台高築、債券違約的新華聯，預計2021年上半年歸屬於上市公司股東的淨利潤為-7.5億至-7億元，按年虧損進一步擴大。南國置業則稱，上半年淨利潤預計達到-4.3億至-3.5億元，按年虧損繼續擴大。

已經披星戴帽的*ST中迪和*ST銀億看起來似乎離「摘星」又遠了一步——兩家均預告上半年業績淨虧損。其中*ST銀億預計2021年上半年歸屬於上市公司股東的淨利潤為-3.7億至-3億元。曾經的「寧波首富」熊續強從事房地產開發20多年，他執掌的銀億一度是浙江知名中型房企，現在已經進入破產重整程序中。近日，由於重整債權人多次嚴重違約，加上半年度業績鉅虧，業界認為銀億有破產清算及退市的風險。

行業大洗牌下出路何在

「中小房企現在壓力確實比較大，這種壓力和大房企並不同，大房企涉及的攤子大，比較怕出現金融風險和社會問題。而中小房企目前主要面臨拿地、經營、融資方面的壓力。」易居研究院智庫中心研究總監嚴躍進表示。

集中供地後，資金雄厚的國企、央企和大型房企與資金實力較弱的中小房企拿地情況形成鮮明對比。億翰智庫認為，目前中小房企面臨「不拿地難以生存、拿高價地又怕影響去化」的兩難局面。浙江本土小型房企宋都股份在本月20日就將兩個月前在杭州首輪集中供地中以17.83億元競得的地塊退回給了政府，並損失了5000萬元保證金，主要原因正是出於對後續開發出現虧損的擔憂。

土儲被視為房企擴張發展的生命線，「加槓桿拿地、衝千億、謀上市」，曾是很多小房企擴張的標準模式。2017年至今，至少有超過20家房企從中國各地奔赴上海建立新總部，中國化拿地。其中不乏成功者，有房企僅用3年時間把銷售額從100多億元做到了1000多億元。但這一發展模式已然過時。

億翰智庫認為，在「房住不炒」的基調下，調控政策持續收緊，各城市不斷湧現補丁類政策封堵投資性需求，來保持市場平穩運行。與此同時，繼2020年的三道紅線和房地產貸款集中度監管營地之後，2021年行業融資整體保持低位運行，房企普遍面臨融資壓力。在這樣的背景下，大中房企憑藉資源優勢、資金優勢、運營實力等綜合能力，市佔率不斷上升，而中小房企在資金有限的情況下，市佔率不斷被擠壓，項目去化也出現疲弱態勢。

面對不可逆轉的大勢，中小型房企出路何在？嚴躍進認為，研究後疫情時代下的市場新機會，是中小房企謀求生存的重要邏輯。億翰智庫則認為，中小房企一方面需要積極與合作伙伴根據各自優勢進行資源整合；另一方面要注重運營效率，堅定戰略，避免盲目跟風多元化業務。