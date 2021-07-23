IMF：將改進優惠貸款計劃　或「有限出售」其黃金儲備

國際貨幣基金組織（IMF）7月21日表示，將修改其優惠貸款計劃，以便在新冠肺炎（COVID-19）疫情和復甦期間更好地支持低收入國家，並提出了有限出售IMF黃金以提高其貸款能力的可能性。

《新浪財經》報道，IMF表示其執行董事會上周（7月12日當周）支持改革，包括將低收入國家的優惠融資額度提高45%；通過符合條件的項目消除最貧窮國家的准入限制；並維持此類貸款的零利率。

IMF表示，鑑於IMF對低收入國家的貸款在2020年增長了8倍，達到132億美元；且有跡象表明，對優惠融資的需求將在未來幾年保持高位。所以這些改革是必要的。

IMF財務部副主任克里斯蒂安·穆森對媒體記者表示：「IMF董事會批准的兩階段融資策略將確保我們真正度過這場疫情，以及其直接後果所需的資源。」

為提高其減貧與增長信託（PRGT）基金的貸款能力，國際貨幣基金組織表示，未來幾年將從成員國再尋求180億美元，除了疫情危機開始以來已經籌集的約240億美元之外，還有40億美元用於支持零利率的補貼。

IMF表示，較富裕的成員國可以動用現有和新的特別提款權（SDR）緊急儲備來籌集資金。IMF今年8月預計將批准增加6,500億美元特別提款權分配，這可能有助於推動籌資過程。

根據IMF的一份工作人員文件，這些變化是一項兩階段計劃的一部分，該計劃呼籲在2024年至2025年為IMF的優惠融資模式找到一個「持久解決方案」，包括可能通過「有限出售」IMF的黃金儲備。

IMF在一份新聞稿中表示，其執行董事會認識到，從成員國爭取額外資金的努力是「巨大的」，但強調了PRGT在幫助低收入國家應對疫情方面發揮的重要作用。

IMF表示，許多董事建議儘早探索所有融資方案，包括動員IMF內部資源，並在第二階段之前探索出售黃金。

不過，也有少數董事不支持這一選擇，理由是此類出售的複雜性和時間長度，以及「可能對基金資產負債表造成影響」。