港股回穩看騰訊　螞蟻傳快再上市　中資電訊獲北水追捧│財經評論

港股昨大彈499點或1.8%，報27723點，力守250天線（約27189點），惟北水趁反彈沽貨，宜留意騰訊（0700）、美團（3690）等反彈會否完結，同時可留意中資電訊股，中移動（0941）獲北手大手買入。



滴滴（美：DIDI）上市所觸發的監管風暴尚未完結，甚至或被迫美國退市，昨再創新低跌11%，險守10元。彭博引述知情人士透露，中國當局正考慮施加嚴厲乃至史無前例的懲罰，包括罰款、暫停部分業務運作、引入國有資金做投資者，甚至必須從美國退市，目前尚無定案。而滴滴無視網信辦規勸，依然赴美掛牌，更被視為挑戰北京的權威。消息又指，內地當局對滴滴的處罰措施，或比阿里巴巴（9988）的182億元人民幣反壟斷罰款更嚴厲。

昨日北水沽出騰訊和美團分別近20億元及4億元，而騰訊最近7日更是捱沽約97.8億元。

騰訊七日捱沽近百億 螞蟻傳快上市

值得留意的是，昨日北水趁股市反彈沽貨，淨流出22.7億元，為連續4日淨流出，本周累計已淨流走近124億元。昨日北水沽出騰訊和美團分別近20億元及4億元，而騰訊最近7日更是捱沽約97.8億元，要留意北水手影，或意味本輪反彈未會太強。騰訊昨升1.1%，報544元，美團昨升約3.6%，報279.8元。

另外，阿里巴巴迎來好消息，《日經新聞》報道，螞蟻集團獨董、春華資本集團董事長胡祖六稱，螞蟻很快便會重啟上市，強調對前景充滿信心。胡祖六相信，螞蟻已經為IPO做好充分準備，惟目前不急於重新招股，亦未有時間表。阿里巴巴昨升2.1%，報207.4元。

中電信回A獲批 中移動獲北手大手買

中電信（0728） 回A首發申請獲通過中證監批准。中電信早前預期今年上半年純利按年增長26%至28%，至175.76億至178.55億元人民幣，營業收入介乎2,136億至2,184億元人民幣，按年增幅約為11%至13.5%。

中電信的市盈率為12倍，較聯通的22倍為低，理論上較有升值潛力。（資料圖片）

今年3月，中電信宣布回A計劃，擬公開發行不超過120.93億股A股，或不多於已擴大後股本13%，另有15%超額配售權。公司又指回A後派息比率3年內升至逾70%，變相增加派息。中電信股價節節向上，本月累升9.6%。

同時，中移動（0941）今年5月中亦宣布，擬申請在上海交易所上市，計劃發行人民幣股份最多9.65億股。北水昨大手買入達13.7億元，過去7日累計淨買入23.4億元。中移動昨大成交升2.9%，報50.2元，或有條件追落後。