陳茂波：2049年前告別劏房　簡化繁瑣程序　大刀闊斧增供應

財政司司長陳茂波今（25日）在網誌中引述國家主席習近平的話，須「著力解決發展不平衡不充分問題和人民群眾急難愁盼問題」，點出香港住屋問題是眾多難題中的最痛，認為必須盡快解破，且有實質性的進展。他指，在國家第200年奮鬥目標實現之時，即2049年前，香港必須「告別劏房」。

陳茂波指，「解決劏房」是非常明確的目標，同時必須全力破解的是住屋貴、住屋難、住屋細的問題。這表象的背後，其實是香港面對的「兩大矛盾」：「收入的貧富懸殊」和「資產的貧富懸殊」。

他道出，這兩大矛盾的關鍵原因是住屋。若能透過提供適切而可負擔的合理居住空間，讓市民能減低居住成本，又或能置業安居，這一方面可處理劏房住戶租金貴、住得細的問題；另一方面，顯著省下的租金開支，可讓市民實實在在的提升生活質素，以及逐步累積資產。

陳茂波：土地房屋困局必須破解

陳茂波強調，處理土地房屋問題早已不單純是經濟或金融問題，而是關乎社會的長治久安、就業的充份多元和經濟的蓬勃發展。這是經濟問題、民生問題，同樣也是重大的政治問題。他重申，土地房屋困局必須破解，必須有實質性的進展，短中長期的供應必須增加，也要簡化制度上一些過於繁瑣的程序，並透過例如填海等方法大刀闊斧增加長遠供應和建立土地儲備。