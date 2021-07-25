恒生科指迎一周年　累漲不足6%　監管風暴下成為全球輸家

恒生科技指數又被指為港版「納斯達克」，將於本周二（27日）迎來一周年。不過，在中國互聯網行業監管風暴下，科指由今年2月18日高位11000點水平，挫至目前7100點水平。在中國加強監管加強，市值蒸發超過約5,510億美元，表現在全球主要科技指數中排最尾。

萬事起頭難，恒生科技指數成立僅一年，指數追蹤於香港上市的30間最大型科技公司，當中最為人熟悉離不開ATM（阿里巴巴、騰訊、美團），這三隻股份迄今為止，分別下挫11.78%、5.85%及7.26%。而年初至今表現最差的，為上周五（23日）經歷血洗的新東方在線（1797），大瀉78.78%。

估價太高 價值投資暫卻步

《彭博》報道指，科技指數自去年7月27日成立以來，累計漲幅不足6%。觀乎美股納斯達克100指數、歐股指標之一的歐洲斯托克600指數等，同期漲幅均超過30%。恒生科技指數跑輸全球同類指數，除因受監管影響，另一原因為估價太高，促使價值投資暫時卻步。

根據《彭博》數據顯示，恒生科技的12個月預測市盈率35倍，相比歐美主要科技指數較為高。

報道又指，中國推進互聯網反壟斷，以及滴滴事件等一度令科技股重挫，恒生科技指數已較2月份創下的歷史高點回落至少三成，市值更蒸發超過5,510億美元。

不過，荷寶駐香港的組合投資經理Joshua Crabb表示，若中國互聯網行業的言論化為中性，市場或會解讀為積極信號，中期來看，如果數據變成公共產品，隱私變得更加重要，這類公司的盈利能力或會受到制約。