內地教培「雙減」新政落地　新東方：正考慮採適當合規措施

近日，中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發了《關於進一步減輕義務教育階段學生作業負擔和校外培訓負擔的意見》，併發出通知，要求各地區各部門結合實際認真貫徹落實。

新東方7月26日發公告稱，「本公司現正考慮采取適當的合規措施，預期該等措施將對與中國義務教育制度學科有關的校外輔導服務產生重大不利影響。本公司將就致力遵守《關於進一步減輕義務教育階段學生作業負擔和校外培訓負擔的意見》 及任何相關規則及法規積極尋求政府當局的指導及配合政府當局的行動。」

新東方7月24日晚在其官方微博回應稱，新東方將堅決擁護黨中央、國務院決策部署，深入貫徹黨的十九大和十九屆五中全會精神，深刻領會「雙減」工作重要意義。在今後工作中嚴格執行相關規定，堅守教育本質和育人初心，遵循教育規律和青少年成長規律，落實立德樹人根本任務。依法合規經營，不斷提升教育質量和服務水平，促進學生全面發展，滿足社會多樣化教育需求。積極承擔社會責任，服務國家發展大局，不斷為培養德智體美勞全面發展的社會主義建設者和接班人貢獻力量。

好未來也回應稱將堅決擁護黨中央、國務院決策部署，深入貫徹黨的十九大和十九屆五中全會精神，深刻領會「雙減」工作重要意義。

作為科技教育企業，好未來堅守教育本質，嚴格貫徹執行相關規定與要求，依法合規經營。今後，好未來將繼續堅持全面貫徹黨的教育方針，落實立德樹人根本任務，不斷提升教育科技創新水平和教育教學質量，服從國家發展大局，努力為培養德智體美勞全面發展的社會主義事業建設者和接班人貢獻一份力量。

學而思網校官方微博也轉發了好未來官微的內容。