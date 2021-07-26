理想汽車通過上市聆訊　採同股不同權、雙重第一上市｜新股IPO

理想汽車（LI）今早上載上市聆訊後資料集，意味已經通過港交所上市聆訊，高盛、中金為聯席保薦人。

繼小鵬汽車（9868）成功由美股回港雙重第一上市後，理想亦採取同樣方式回港集資。由於理想汽車於去年7月才在美國上市，上市未及兩年，不符合香港第二上市原則，所以同樣採雙重主要上市方式回港。

已交付逾6.3萬輛理想ONE

理想為三大造車新勢力之一，主要設計、研發、製造和銷售豪華智能電動汽車。集團於2019年11月開始量產理想ONE，並於2021年5月25日推出2021款理想ONE。截至2021年6月底，公司已交付逾6.3萬輛理想ONE。

根據灼識諮詢報告，按銷量統計，理想ONE於2020年被評為中國最暢銷的新能源SUV車型，佔市場份額9.7%；同時於中國新能源汽車市場排名第六，佔市場份額2.8%；理想汽車於中國新能源汽車品牌排名第十一。

截至2021年3月底止首季，集團收入按年增長3.2倍，至35.75億元人民幣；惟經營虧損進一步擴大至3.59億元，按年多蝕3.67倍。而根據國際財務報告準則申報的歸屬於理想汽車普通股股東的淨虧損為3.81億元，按年收窄35%。

每份ARD代表兩股A類普通股

理想汽車同樣採用同股不同權的投票權架構。根據該架構，公司股本分為A類普通股及B類普通股。對於提呈公司股東大會的任何決議案，A類普通股持有人每股可投一票，而B類普通股持有人則每股可投十票，惟就極少數保留事項有關的決議案投票除外，在此情況下，每股股份享有一票投票權。

而每份美國存託股份代表兩股A類普通股，截至上周五理想汽車美股收盤價30.28美元計算，折合相當於每股117.6港元。