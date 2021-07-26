陳茂波：中企赴港上市不存數據安全憂慮　保證避免突然監管

財政司司長陳茂波接受媒體訪問時指，他向中國內地的公司保證，若果他們選擇赴港上市的話，不會受突如其來的監管，當中涉及中美以至香港關係緊張之下的地緣政治風險。

「一國」之下不存數據安全的憂慮

日前，陳茂波接受《南華早報》訪問時指出，中資公司赴港上市有不少優勢。其中，他認為香港作為國家的一部分，便不存在數據安全的問題。由於香港在個人數據隱私保護方面有非常嚴格的要求，因此，陳茂波認為在港上市的科技公司，將能夠避免過去一個月中看到的突然的監管衝擊。

陳茂波續指，一些前往美國上市的科技公司，在中國大陸的角來來看，在數據方面存在監管的憂慮。然而，當企業來到香港上市，仍然是「一國」之下，便不存在擔憂。他更認為，香港有義務在確保國家安全方面發揮其作用。「若果企業來到香港，它們有一個安全的環境營運，並繼續其成功的商業模式。

即將就SPAC向市場諮詢

對於SPAC上市方面，陳茂波透露，香港的監管機構、證監會和港交所將很快就SPAC公司上市向市場持份者進行諮詢。他強調香港的上市機制與時並進，並稱其監管標準和警惕性永不鬆懈。

他續指，「我們非常看好香港作為國際金融市場的地位，除了IPO之外，我們亦在努力建設債券市場、資產和財富管理、風險管理業務、可持續和綠色金融。」