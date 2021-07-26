中國監管力度難測　資金有選擇下唔揀港股　林少陽︰或試25000點

內地將嚴格規管整頓教育補習行業，多隻中資教育股出現「洗倉式」下跌，加上持續「反壟斷」政策拖累下，年初一度創新高的科技股低處未見低，拖累恒指今日﹙26日﹚午後挫近千點。



有基金經紀認為，市場難以估計內地當局將打擊什麼行業，以及規管力度，令投資者對相關股份卻步，更明言港股「未跌夠」，恒指或下試25000點。



中國當局近日加強監管各行業的發展，包括以「三條紅線」降低內房債務水平；以《反壟斷法》規管科技股，上周更發出《關於進一步減輕義務教育階段學生作業負擔和校外培訓負擔的意見》，要求校外培訓機構轉為非牟利形式經營，以及不准上市融資，上市公司也不准投資或收購學科類培訓機構。

市場擔心當局進一步規管各行業發展，多類股份均大幅下挫，恒指更跌近千點，直逼26300點！以立投資董事總經理林少陽接受《香港01》訪問時認為，內地對行業的規管，其實從去年年底開始，如阿里巴巴 （9988） 旗下螞蟻集團於上市前遭煞停，以至近期騰訊音樂因《反壟斷法》被作出行政處罰等行動已可見，一直都未有停止。

內地強監管下，港股午後暴瀉近千點。﹙資料圖片﹚

林少陽：難預測政府打擊手法及程度

他指出，政策所涉及的層面及對社會影響較大，相關風險無疑影響投資者信心，直言內地政策對資本家有敵意、敵視，市場難以預測政府將來打擊那個行業、打擊手法及程度，「之前都估唔到打擊教育業的措施，會導致行業陷入邊緣，係難以預測，市場會產生恐懼」，因此投資者有選擇之下，不願意選擇港股。

再者，不少受影響科網股及教育股均有在港上市，投資者早已開始減持，令港股氣氛轉差，亦不及外圍市場。

林少陽直言，內地政策影響投資者信心。（資料圖片）

林少陽估計，政府規管未完，相信還有一連串新政策，特別是有關社交媒體及意識形態相關的行業監管風險較高。在市場氣氛轉差下，相信外資也會逐步撒出本港市場，由於外資持股中資科網股的比重較大，相對來說影響亦會更大。

但他亦指出，政府打擊行業措施未必是壞事，年初市場氣氛過熱，政策風險一直存在，只是近期推出的頻率較密，令投資者情緒變差，他相信，政府難以全部行業也監管，惟最終仍要視乎投資者的信心，長遠而言，本地或國內投資者將繼續持有中資科網股，因此影響是短暫的。

李浩德,明言，暫時無人願意入市。﹙資料圖片﹚

「C基金」李浩德：無人願意入市

至於「C基金」基金經理、鵬格斯資產管理首席投資總監李浩德亦認為，今日的大跌市，是市場對於政策擔憂太大，無人願意入市，「螞蟻（集團）大家覺得只是個別事件，但依家大家會認為國家政策對每一個行業都比較強硬，例如一聲令下，成個教育版塊的營運模式就沒法生存。」他坦言，自己一早已清倉中資教育股。

恒指今日跌近千點，跌穿26400點水平，林少陽認為，恒指每年正常波幅約為6000至7000點，認為今年波幅未夠，市場轉差下，恒指或進一步下挫至25000點或更低水平，破底的機會比穿頂的機會大。

不過他與李浩德均認為，指數已經沒有太多參考意義，「大家持股可以好分化，（指數）無乜參考價值。」