消費券｜新鴻基旗下3商場推7折電子購物禮券及3折著數包

市民期待已久的5000元電子消費券第一期金額最快於 8月1日便可到手，新鴻基地產（0016）為迎接即將發放的電子消費券，元朗YOHO MALL 形點、旺角MOKO新世紀廣場及葵芳新都會廣場將齊迎接暑期消費市場回暖的勢頭，包括推出消費券賺到盡攻略、引進人氣嶄新食肆及設置多項暑期大型主題裝置，全方位締造優閒的戶外室內消閑日程，打造最強消暑活動。

另外， 以上3個商場將接力加推多項線上及線下購物優惠，並於7月29日正式推出全新的「新地商場JETSO網」，顧客可以優惠價在線上預購電子購物禮券。

新鴻基地產代理有限公司租務部副總經理（推廣）陳潔儀表示，今個暑假，以上3個商場斥資逾3千萬元，推出暑期主題推廣活動及連串的線上線下購物優惠和消費回贈，以迎接電子消費券的來臨。「新地商場JETSO網」將於7月29日正式上線，顧客及市民可限時以7 折預先搶購近50個品牌的電子購物禮券及低至3折的著數禮包。

陳潔儀續稱，公司更率先引入全新「WhatsApp e助理」，24小時開通，定時更新，顧客可一Click快捷鎖定最合適的優惠，一同體驗智能商場的便捷。期望以上3個商場整體暑期人流和營業額較去年同期有約20%至40%升幅。