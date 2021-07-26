數碼港學院辦綠色金融專家講堂　推動綠色金融科技發展

隨著綠色金融日趨普及，不同的機構分別預測綠色金融未來的發展。根據經濟合作及發展組織（OECD）預測，直到2030年為止，全球每年要投放近7萬億美元，才能實現氣候和相關發展目標，為綠色金融帶來龐大需求。

同時，氣候債券倡議組織發表的「2020香港綠色債券市場報告」指出，香港綠色債券市場的規模及多樣性持續增加；港交所更加強對上市公司在環境、社會和管治（ESG）的要求；而投資者對投資項目符合環保及可持續發展性的要求愈來愈高。

有見及此，數碼港學院宣布，將分別於不同日子舉辦綠色金融專家講堂系列，以推動綠色金融科技發展。該講堂系列將分別於本周四（29日）、8月12日及8月19日舉行，主題分別為「綠色金融概覽︰最佳實踐、國際政策及措施」、「香港及亞洲在疫情下與可持續性相關的金融風險」、「辨識問題、計量並解決」，由相關金融專家講及分享。是次講座費用全免，活動時長約 1至1.5 小時，有意參加者可於活動五日前經數碼港學院網站報名。

數碼港首席公眾使命官陳思源表示，當金融投資流入可持續發展的項目及行動、環保產品及有關鼓勵推動可持續經濟發展的政策，市場需要有效的工具，收集、監察及分析相關數據，以協助作出相關投資決定。金融科技正好發揮這個作用。數碼港有不少社群成員專注於綠色金融科技，將為推動香港成為領先的綠色金融科技中心出力。