鎳價接近七年高位　銅價創兩個多月來最大漲幅

工業用金屬價格保持強勢，其中鎳價於周一（26日）連續第三個交易日上漲，接近七年高位，因為市場對這種用於生產不鏽鋼和電動汽車電池原材料需求旺盛。銅價也創下兩個多月來最大漲幅。

《新浪財經》報道，鎳價周一一度上漲2.1%，至每噸19,780美元，接近2月份達到的20,110美元的高點。庫存下降和美元匯率下跌也推高了鎳價。倫敦交易的多數主要金屬價格上漲，而現貨黃金價格幾乎沒有變化，交易員們正在等待美聯儲本周的會議。

Amalgamated Metal Trading研究主管Tom Mulqueen表示：「過去幾周真正推動鎳價上漲的是不鏽鋼市場的強勢。短期內，基本面看起來相當穩固，但宏觀方面的風險也有所降低。」

銅價周一一度上漲3.1%，至9,809.50美元，創下自5月7日以來最大漲幅。

高盛未來12個月銅價見11500美元

荷蘭國際集團（ING）高級大宗商品策略師姚文宇（音譯，Wenyu Yao）表示，來自馬來西亞的二次原材料需求減少，推動了銅的上漲。馬來西亞是向最大消費國中國供應廢銅的主要供應國。與此同時，現貨市場的庫存正在下降，而反映中國進口需求的關鍵指標洋山銅溢價（Yangshan copper premium）正在反彈，這是需求回升的又一個跡象。

包括Nicholas Snowdon在內的高盛分析師重申，未來3個月、6個月和12個月，銅價目標價分別為10,500美元、11,000美元和11,500美元，因精煉和精礦市場供應緊張。他們在一份報告中表示，他們看漲銅的前景還源於歐盟宣佈的更嚴格的電動汽車使用政策。