恒大未止瀉　突撤派特息為應付負債？　專家不感意外︰根本無閒錢

中央持續收緊樓市政策，先前推「三條紅線」措施限制房企融資，即剔除預收款後的資產負債率大於70%，限制淨負債率大於100%，以及現金短債比小於1倍。近日又有內媒引述知情人士指，被納入「三道紅線」試點的幾十家重點房企，已被監管部門要求買地金額不得超過年度銷售額的40%。



全國負債最多的房地商中國恒大（3333），面對中央更嚴厲的措施，透過借貸融資方法償還舊有債務的途徑恐受阻。市場估計其資金鏈更趨緊張。集團今日﹙27日﹚突宣布取消特別分紅方案，市場人士認為，恒大決定屬預料之內，直言集團當初並沒有能力或閒置資金派特息。



恒大宣佈取消派特別息，惟市場人士並不意外。﹙資料圖片﹚

中國恒大於7月15日宣布，原定今日（27日）舉行董事會會議，討論特別分紅計劃，令不少投資者關注。結果，相隔12日，恒大今早突決定取消特別分紅方案。董事會稱，經充分討論，綜合考慮當下市場環境、股東及債權人權益、集團各產業長遠發展等因素，決定取消特別分紅方案。

市場預測不派息原是因為負債問題嚴重，希望預留更多資金還債。事實上，恒大負債問題一直嚴峻，面臨最大問題是能否繼續削減債務規模，而不致引發危機。恒大對外透露，截至目前，淨負債率已降至100%以下，順利實現一條「紅線」變綠，而有息負債總額減至約5,700多億元（人民幣‧下同），符合3月份設定的目標。該集團去年有息負債總額曾多達8,700多億元，至今已大幅減少約3,000億元；據此測算，恒大有息負債降幅約為34%。

瑞銀最新將中國恒大2021至2023年每股盈利預測削減55%至62%，目標價由6元下調至3.5元，維持「沽售」評級。中資機構中誠信國際亦發研究報告，將恒大評級展望調整為「負面」，但維持主體信用等級為AAA，並將主體及相關債項信用等級撤出信用評級觀察名單。

梁杰文認為，恒大取消派息的決定「無可厚非」。﹙資料圖片﹚

梁杰文：取消派息 債權人利益優先

對於恒大宣布取消派息，宏高證券投資經理梁杰文認為，恒大當初根本沒有能力或鬆動資金派發特別息，只是當股價出現調整後，便宣布開會討論派息，冀有利好消息穩守股價。他續稱，是次宣布取消派發特別息，中國恒大優先關注債權人利益實屬正常，預留資金以符合債權人要求或還債是「無可厚非」的行動。做法雖然有點「彈弓手」，但由始至今也是把債權人利益放首位。

梁杰文補充，恒大「彈弓手」，理由「似是而非」，難以確認是否與當初宣布的理由一樣，即考慮當下市場環境、股東及債權人權益、集團各產業長遠發展等因素。他直言，觀感上是不理想，雖然市場預計恒大也會取消派息，更有傳聞指出以其他方式，如子公司股分以作特別股息取代現金派息，因此相信市場對派息抱不大期望，並不會失望。

梁杰文又指，除了負債和取消派息的原因外，大市氣氛差，投資者信心低，加上恒大股價本身低，令投資者恐慌其難以渡過這一關，甚至破產，以觸及股價下跌。

投資者憂恒大或面臨倒閉風險

投資者更擔心恒大倒閉風險

高寶集團證券執行董事李慧芬則表示，根據恒大記錄一直也是不規律地派息，因此宣布不派息也是意料中事。

她又稱，以恒大現在的情況，可見其未必有足夠能力派息。但股價下跌的原因，更因為投資者擔心集團會倒閉。李慧芬表示，即使大家認為「恒大大到不能倒」，但救恒大有很多方法，如救公司或救業務。救業務即是把公司「拆件」，例如找房地產公司接管其地區、城市的業務。「現在市場擔心中央只會救恒大業務，而不會救整間公司，令投資者沽出恒大股票。」

分析認為，恒大需大規模出售資產，以改善負債問題。﹙資料圖片﹚

或須出售資產才可解決債務問題

梁杰文和李慧芬均認為，恒大需大規模出售資產，以改善負債問題。梁杰文續指，目前市況下大家也人心惶惶，相信恒大未必會以低價沽貨。但與此同時，市場亦不願以高價接貨，加其他地產商資金緊拙，難以有足夠承接力，令其處境難堪，因此他認為此路「行唔通」。

李慧芬則解釋，負債問題最壞打算是中央出手，幫助恒大「拆件」出售業務，分拆給不同公司承接，渡過難關。而恒大自行找買家的價格必定會比中央所找的較高，有助自行決定價格和操作，有利公司發展。

李慧芬：5元或以下才考慮買入

恒大不斷尋求新資金，集團旗下業務例如房車寶、冰泉與童世界近日傳出有意分拆上市。李慧芬便認為，認購存在風險，作為投資者，她也不會認購。她解釋，恒大導致負債危機是因為過分快速發展，現在認購未知之數的業務，是不值得認購。而有關恒大股價，她從值博率方面看，建議投資者5元或以下才考慮購入。

港股今日再瀉逾千點，恒大挫13.4%，收報5.81元，表現跑輸大輸。