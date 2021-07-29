傳中證監會見投行高管緩解擔憂　中概股普遍拉升　教育股強勢反彈

周三美股收盤漲跌不一，截至收盤，道指跌127.59點，或0.36%，報34930.93點；納指漲102.01點，或0.70%，報14762.58點；標普500指數跌0.82點，或0.02%，報4400.64點。美聯儲維持寬鬆政策不變，稱經濟取得了進展，但還不足以開始退出寬鬆政策。

據《彭博》報道，中國證券監管機構周三晚間召集主要投資銀行的高管召開虛擬會議，由中國證監會副主席方星海主持，試圖緩解市場對政府整頓民營教育行業的擔憂。

熱門中概股收盤普漲，教育股大幅反彈，區塊鏈概念股、新能源汽車股走強。教育股中，網易有道漲超30%，掌門教育漲超26%，高途漲超25%，第一高中教育漲超19%，好未來漲超16%，51Talk漲超15%，樸新教育漲超8%，新東方漲超7%。

區塊鏈概念股中，比特數字漲近36%，嘉楠科技漲超18%，第九城市漲超12%，迅雷漲超8%。

新能源汽車股中，理想汽車漲超17%，小鵬汽車漲超7%，蔚來汽車漲超6%。

其他熱門中概股中，訊鳥軟件漲近23%，普普文化、雲集漲超21%，老虎證券、世紀互聯漲超17%，拼多多漲超15%，知乎漲超14%，網易漲超13%，富途控股漲超12%，嗶哩嗶哩、金山雲漲近12%，趣頭條漲近10%，微美全息、鬥魚漲超9%，愛奇藝、36氪漲近9%。

京東、唯品會漲超8%，微博、攜程、虎牙漲超7%，阿里巴巴、百度漲超5%，圖森未來漲超4%，聯代科技、途牛漲超2%，歡聚集團、前程無憂漲超1%，優客工廠跌超9%，蘑菇街跌超7%。