財政司調查壹傳媒　David Webb質疑陳茂波覬覦特首之位

財政司司長陳茂波今日宣布引用《公司條例》，委任資深會計師陳錦榮為審查員，以調查壹傳媒（0282）事務。獨立股評人David Webb針對政府調查壹傳媒的理據，提出數項質疑，認為陳茂波或是基於自己打算角逐下一屆特區行政長官職位，而委任審查員調查壹傳媒。

他指出隨著《證券及期貨條例》於2003年4月1日生效後，財政司委任審查員對公司進行調查的權力，已處於休止狀況。自此證監會對上市公司進行調查，並從法庭獲得取消上市公司董事資格的命令。證監會可透過市場失當審裁處，以民事方式以處理涉及虛假或誤導披露，或透過法院進行按刑事基礎提出訴訟。證監會亦會透過不公開方式，向市場失當審裁處尋求以民事方式處理有關個案，以處予罰款及取消董事資格。

David Webb又指，雖然壹傳媒於今年5月26日表示，有足夠的營運資金，但是當政府隨後告訴公眾停止與公司有業務往來，遊戲結束了。如果壹傳媒在其《蘋果日報》子公司之外有任何現金，那麼將資金注入《蘋果日報》將不符合壹傳媒股東或債權人的利益。

他又指，儘管陳茂波在法例上有權這樣做，但並無實際需要；質疑陳茂波或是基於自己打算角逐下一屆特區行政長官職位，而委任審查員調查壹傳媒，冀為自己提早營造有利選舉氣氛，與可能角逐連任的現任特首林鄭月娥較勁。

另外，David Webb主動披露，他於2019年8月已出售持有的最後一批壹傳媒股份。