《信報》創辦人林行止退休　願往後能舒心適意過日子

有香港第一健筆之稱﹑《信報》創辦人之一的林行止，宣布退休。林行止於其在《信報》的文章指出，在《信報》不同崗位工作48年零27日，須與讀者同儕道別，又指出這是其本人在健康條件尚可，大環境仍有選擇自由下作出的自由選擇。

他指出在近半世紀來，直敍胸臆﹑暢所欲言，既有精神滿足，復有實質收獲，身心愉快，但願往後也能舒心適意過日子。

林行止直言不善亦不說客套話，惟臨別要向「電腦房」同事道謝，笑言多年來受其愈難愈辨識字體「折磨」而不出怨言，對此銘感五內；又指出《信報》編輯部員工為其所寫的文章的事實核查，令文章錯漏感到最低，藉此致謝。

林行止在文章內除提及退休一事外，亦有點評近期內地政策及港股走勢。他指出近期內地政府擔心「大數據」流落海外別有用心者之手，命令相關企業停止﹑撤回在海外上市﹑勒令補習行業轉為非牟利並且不能上市融資，以及及嚴格規範成行成市「快貨物流圈」的運作等，在保護國家安全﹑健全教育制度及保障勞工權益上，極具積極意義。有關措施一旦有效貫徹，便足彰顯「制度自信」並非虛言。

他進一步指出完全贊成取締正規學校將不少「應教不教」的知識，「外判」給巧立名目﹑五花八門的「校外培訓機構」，此舉既有優化﹑強化學校應有功能的效應，又可減輕家長經濟負擔，就是德政亦不過。他指出當局頒布禁令﹑阻遏走法律漏洞﹑變相壟斷市場的企業繼續做出不利國家及勞動大眾的事，令股市聞聲急挫，因為不少這類公司場從股市集資擴張業務，如今政府出手禁制，其股價急挫，自然之極。對於有關這種反應，牢牢掌握內地自由度有限的市場運作的有關部門，當國家與勞動大眾利益重於一切，兩害相權，股市升跌，便由市場定奪吧。