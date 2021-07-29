滙豐維持最優惠利率5厘不變

撰文：江麗琦
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美聯儲一如預期維持利率不變。滙豐宣布，最優惠利率（P）維持不變，保留在目前5%水平。滙豐上一次調整最優惠利率是2019年11月1日，當時減息12.5點子。

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