美麗華推消費券優惠　顧客於Donki買500元送500元商場現金券

為響應政府電子消費券派發，美麗華集團聯合旗下商場、酒店、餐飲及旅遊首次推出「MIRA消費券多重賞」，包括多項獨家優惠及低至三折獎賞。

活動將分階段推出多重獎賞，由8月1日至12月31日，顧客以指定電子消費模式Alipay HK、WeChat Pay HK、八達通或Tap & Go「拍住賞」於Mira Place、The Mira Hong Kong、Ｍira Dining多間中西食府及美麗華旅遊消費即可享優惠，包括商場限定最高100% 現金券回贈、網上商店Mira eShop７天限時快閃優惠、酒店及餐飲連續五個月額外9折獎賞及旅遊折扣。

第一重優惠：Ｍira Place商場將於8月1日至10月31日推出消費回贈及雙倍積分獎賞，於8月1日推出限定一天的100%商場現金券回贈。顧客當日以指定電子消費模式Alipay HK、WeChat Pay HK、八達通或Tap & Go「拍住賞」於商場160間商戶內消費滿500元即送價值500元商場現金券。商場現金券適用於場內超過70間人氣商戶及餐廳，包括Don Don Donki、UNIQLO、無印良品、翠亨邨等。數量有限，送完即止。另外，於8月特設「好聽好賞星期五」及10月的「好玩好賞星期日」同樣消費滿500元即送總值500商場元及指定商戶現金券。

第二重優惠：由8月1日開始，全新網上商店Mira eShop將舉行一連7天的限時快閃優惠，涵蓋旗下酒店及多間餐廳，限定以Alipay HK或WeChat Pay HK付款，包括半價品嚐國金軒、翠亨邨及The French Window套餐；及三折享受The Mira Hong Kong酒店套房連美饌體驗等。

第三重優惠：由8月1日至12月31日，美麗華集團推出額外9折消費獎賞，以指定電子消費模式Alipay HK、WeChat Pay HK或八達通於旗下酒店The Mira Hong Kong及餐飲 Ｍira Dining多間中西食府消費即可獲額外9折。

第四重優惠：歐洲現已重新開放予國際遊客，美麗華旅遊配合消費券發放於8月1日至12月31日推出旅遊折扣優惠，市民以指定電子消費模式We Chat Pay HK 或 Alipay HK於美麗華旅遊門市報名參加2022年6月30日前出發之指定旅行團，每人可享1,000元折扣優惠。