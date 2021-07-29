AEON與Daiso長期戰略合作　第4間Daiso Japan新蒲崗Mikiki今開幕

經營AEON的永旺（0984）與日本著名100日圓店大創（Daiso）簽訂長期許可合同，展開全新戰略合作，推進專賣店事業。Daiso Japan新蒲崗店今日（29日）於新蒲崗Mikiki商場開幕，成為Daiso Japan香港第4間分店。店舖佔地約2,210平方呎，提供超過3,800款貨品，包括多款日本直送商品,滿足不同顧客的需要。

今次Daiso Japan和AEON戰略合作，有助業務發展。永旺（香港）百貨公司專門店經理鍾文傑表示Daiso Japan 和集團旗下同樣主打生活百貨的小型專門店「Living PLAZA by AEON」相比有不同的市場定位，Dasion Japan 不管裝修或商品選擇也比Living PLAZA by AEON多，相信顧客能在Daiso Japan找到自己所需。

鍾文傑認為新店與其他店不同的地方是以年輕人為主。他指出Mikiki 可算是新蒲崗的地標，商場顧客以年輕人為主，加上交通方便，能貫通來自香港各區的客人。為配合商場定位，新店商品方向包括食品、文具、花肖精品和角色主導的商品，因此在店內也可看到米奇的蹤影。

而他也表示分店選址沒有特別希望迎合指定顧客類別，顧客對象覆蓋全部年齡層，即使公共屋邨、私人屋苑，甚至商業區也會服務，而商品種類和定位更會根據店址而改變，以迎合不同客人需要。