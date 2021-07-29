盈富正式更改章程禁美國人購入　道富發言人︰美資持有佔比非常少

盈富基金（2800）今日公布，根據與美國有關的最新披露，尤其是基金單位不得在美國或向位於美國境外之「美國人士」要約或發售，即任何美國公民、合法永久居民、根據美國或美國境內任何司法管轄區法律組建的實體或美國境內的任何人士，而且美國人士概不得申請或購買任何基金單位，不論是否依賴於相關美國證券法或其他法律的任何豁免。

該文件指，現提醒身為美國人士的單位持有人注意，對於美國人士而言，盈富基金並非合適的投資工具，且倘美國人士在2022年年6月3日之後繼續持有任何單位，則美國法律可能會阻止他們出售或以其他方式買賣其單位。

此外更提醒所有單位持有人注意，單位持有人有責任理解基於其居住地或公民身份原因而適用於該單位持有人對盈富基金作出投資的任何司法管轄區的法律，亦有責任按照有關法律行事。

早於今年年初，美國對個別中資公司下制裁令，禁止美國人士投資若干中國公司，包括中移動（0941）及中聯通（0762）等藍籌股，其後盈富基金管理人美資道富環球投資管理亞洲隨即公布不再投資該相關股票，包括中移動、中聯通及中海油（0883），一度引起市場熱議。不過，道富環球最新公布，自1月14日起，盈富基金將恢復對屬於恒生指數成份股公司的受制裁股份進行投資。

道富︰美國人士持有的盈富基金佔比非常少

就今次更新章程，營運該基金的道富，如於2021年1月公告所述，盈富基金不再適合美國人士進行投資。是次基金單位持有人通知提醒盈富基金投資者，如他們是美國人士，美國法律可能會阻止他們於2022年6月3日之後出售或以其他方式買賣其持有之基金單位。然而，他們或仍可收取股息。

不過，基於保密理由，該公司未能透露確實數字，但整體來看，過戶處的記錄顯示，由美國人士持有的盈富基金佔比非常少。而且，重要的是盈富基金的日常營運和盈富基金單位持人的利益不會受到影響。