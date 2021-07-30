美國擬修訂碳排放標準　2030年電動車佔新車銷售4成

據《路透》引述消息人士報道，美國計劃修訂汽車碳排放標準，並期望汽車業支持白宮設定電動車銷量在2030年前，佔新車銷量達40%的目標。

消息人士表示，拜登政府最早將於下周公布2026年汽車碳排放標準修訂方案，而潛在電動車銷量佔比目標可能達到50%，但尚未與汽車製造商達成協議。

消息人士又指，拜登政府擬議中的方案涵蓋2023至2026年，預計汽車整體減碳排放將與加州2019年和一些汽車製造商達成的協議類似，目標燃油效率按年提高3.7%，2026年需要超過奧巴馬時代制定的5%年增長率。

今年3月，美國眾議院民主黨議員組成小組敦促拜登制定嚴格的碳排放規則，以確保2030年有6成的新車、卡車達到零碳排放目標。

美國銀行全球研究預測，電動車業出現迫在眉睫的威脅，全球電池供給最快可能在2025年用盡。

該行對電動車業前景「漸進看好」(（incrementally bullish），估計各地電動車的滲透率將持續提高，上調全球電動車滲透率的展望，包括純電動車和油電混合車，估計2025年滲透率將達23%，2030年增至40%，2040年續增至67%。

該行又指，從迄今宣布的產能看來，2030年全球電動車電池的運轉率將升至121%，即未來2、3年將有新一輪的大規模資本開支循環。