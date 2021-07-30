陳茂波稱香港作為國際金融中心　可從五方面貢獻國家

財政司司長陳茂波接受傳媒訪問指出，香港作為國際金融中心，可從數方面貢獻予國家，亦在訪問中談及央行數碼貨幣在香港發展情況，指出有關數碼人民幣在香港應用，正與人民銀行溝通，在技術各方面做好準備，隨時現配套人民幣跨境使用。

陳茂波接受《鳳凰衛視》訪問時指出，香港可作為內地企業的國際集資中心，第二方面是人民幣國際化，明言這屬大勢所趨。他進一步指出人民幣國際化一直以來一方面是個試驗田，亦建立了防火牆。香港要繼續此方面功能外，亦要豐富人民幣產品供應。

他繼續指出，第三是「一帶一路」的功能平台。在金管局下有一個基建融資促進辦公室，將對此方面興趣的投資者或是專業機構，併在一起，當有項目時一起做。在過去2年已開始收購基礎建設項目，涉及投資額逾5億美元，其中三分一為「一帶一路」項目。他指出「一帶一路」功能平台另有兩大重要方面，一是保險業，另一是專業風險管理。

第四個功能是粵港澳大灣區理財通以外，整個資產管理﹑財富管理，第五個功能是綠色功能，又指出政府在今年1月初發了一批第二期的綠色債券，發行年期達30年，歐美投資者反應皆非常踴躍。

在談及CBDC央行數碼貨幣發展時，陳茂波指出政府之前有研究過，這是大潮流。那個時候覺得在零售層面可能場景還沒成熟，畢竟當時在香港用信用卡、八達通都很方便，當時的研究認為零售層面可能用不上，在跨境支付方面就很有空間。所以我們現在跟內地、跟泰國、跟阿联酋，有一個項目，用央行數字貨幣做跨境貿易融資，嘗試不錯，下一步會總結經驗再推進。在零售層面，最近也看到了變化。

他指出政府做兩部分工作，一個是數字人民幣到香港的應用，在跟人民銀行溝通，在技術各方面做好準備，隨時配套人民幣跨境使用；同時香港的零售層面也在研究，大概一年以內，就會拿一個方案出來。