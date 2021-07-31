港股超跌後反彈　專家：睇實兩大阻力　吼實國策三寶

港股經歷慘淡的七月，恒指累跌2,866點或9.9%，報25961點。展望下周及8月，專家表示，大市反彈要睇實兩個重要阻力位，選股則可吼風電、新能源車、晶片股的國策三寶。



結好證券客戶投資組總裁盧駿匡接受訪問時指，港股早前沽空高，加上恐慌性拋倉，市場到達極端情緒後反彈，目前反彈以挾淡倉的技術性因素為主，並非由基本因素推動，日後有兩大阻力要留意，一是7月26日開市位約26800點水平，二是7月23日至26日的下跌裂口頂部約27300點區，該處同為250天線（約27213點）水平。

「預計反彈浪未完結，目前仍有約1,200點升幅，同時市寬未太差，未需太悲觀」，盧駿匡補充，如果是看錯市了，便考驗7月27日低位24748點，再下一級支持便是24100點水平。

盧駿匡表示，要留意恒指兩大阻力位，一是7月26日開市位約26800點水平，二是7月23日至26日的下跌裂口頂部約27300區。（路透社）

阮子曦：北水仍沽貨更要關注

中國通海證券投資策略聯席總監阮子曦接受訪問時表示，港股目前是超跌反彈，早前由教培行業監管而衍生出來的市埸震盪，市傳其後中證監出來安撫市場，但不少股份大跌後便全散，可見市場對科技監管擔憂仍在，資金欠缺信心，「周五成交縮是好事，意味基金無再沽貨，同時又無再辛苦的重新買貨，但預料大市短線難衝破26800點。」

早前市傳美國可能限制基金投資中港股票，阮子曦認為，不排除當中有美資已有離港而去，猶如潑出去的水一樣，可能要日後才會回來，但最重要的是北水的動向，「北水一直流出港股，並沽出科網股才是最大的要點」。據Wind數據顯示，北水上周淨流走271.7億元，整個7月淨流走635億元。

阮子曦表示，北水一直流出港股，並沽出科網股才是最要關注。（路透社）

專家均看好晶片股

科技股積弱，騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）、美團（3690）等彈完回落，盧駿匡指，博反彈的最好時機已過，投資者已開始獲利，其後升勢不會再那麼凌厲。「反而可部署有板塊聯動的股份，晶片股中芯（0981）及晶門半導體（2878）。」

阮子曦則指，選股要避開監管相關股，並吼國策三寶，即是風電、新能源車、晶片股，而資源股亦可以留意，如下周公布業績的福耀玻璃（3606）和信義玻璃（868），而EFT可吼GX中國電車（2845）。