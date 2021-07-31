美股收市｜三大指數齊跌　中概教育股好未來新東方突取消財報發布

受非必需消費品和能源板塊拖累，美股周五三大指數齊跌。指美國證券交易委員會（SEC）暫停接受中資股上市申請，直至制定新披露指引讓投資者知悉近期遭到內地加強監管帶來的風險。周五盤後中概教育股好未來（TAL）、新東方（EDU）突然宣佈取消原定下周的財報發布計劃。



亞馬遜（AMZN）在周四報告季度收入三年來首次下滑後，股價周五下跌 7.6%。 社交平台Pinterest （PIN）下跌 18.2%。拖累股指下跌。

標普500收市報跌 0.5% 至 4395.26 點。以科技股為主的納指下跌 0.7% 至 14672.68 點；道指下跌 149.06 點或 0.4%，至 34935.47。

儘管最後一日稍微疲軟，美股主要指數7月埋單仍然有不錯升幅。納指和道指在 7 月分別上漲了 1.2% 和 1.3%；標普 500 指數更上漲了 2.3%，是連續第六個月錄得上漲。公用事業、醫療保健、房地產和科技股走高，而能源和金融股則落後。

路透周五報道指美國證券交易委員會（SEC）暫時停止接受中資股上市及發行證券申請，直至制定指引額外披露信息，包括中國政府就其在美國上市的許可，同時讓美國監管機構要能審查其3年內審計記錄。今年內中資股在美國股市集資額為128億美元，不過自從滴滴因在上月底於美國掛牌，而遭到內地禁止新用戶註冊後，與中資股上市相關的交易進度放慢。其後內地政府再針對科技及私人教育行業作出監管。

教育股好未來（TAL）漲3.4%；新東方（EDU）跌1.8%。卻不約而同在盤後突然宣佈取消原定下周的財報發布計劃。

暫停上市措施對已經上市的中概股整體影響未明。熱門中概股周五分頭發展，電車三寶大升，理想汽車（LI）漲8.9%；小鵬汽車（XPEV）漲6.73%；蔚來汽車（NIO）漲4.8%。而多個熱門中概股則維持跌勢，富途（FUTU）周五再跌2.3%；貝殼找房（BEKE）跌5%。否認了私有化傳言的滴滴（DIDI)周五再漲4.56%。