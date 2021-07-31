中國7月官方製造業PMI 50.4　連續17個月位於擴張區間

7月中國製造業繼續保持擴張，但景氣度出現連續4個月小幅下滑，需求擴張步伐有所放緩。

7月31日，統計局最新數據顯示，7月份，中國製造業採購經理指數（PMI）為50.4%，低於上月0.5個百分點，繼續位於臨界點以上，連續17個月保持在擴張區間，表明製造業總體繼續保持擴張態勢，但步伐有所放緩。

7月份，非製造業商務活動指數為53.3%，略低於上月0.2個百分點，繼續高於臨界點，表明非製造業總體保持平穩擴張。

7月份，綜合PMI產出指數為52.4%，比上月回落0.5個百分點，表明中國企業生產經營活動擴張速度有所放慢。

製造業採購經理指數景氣水平有所回落

從企業規模看製造業PMI，大型企業PMI為51.7% ，與上月持平，繼續高於臨界點；中型企業PMI為50.0%，比上月回落0.8個百分點，位於臨界點；小型企業PMI為47.8%，比上月下降1.3個百分點，低於臨界點。

從分類指數看製造業PMI，在構成製造業PMI的5個分類指數中，生產指數和新訂單指數均高於臨界點，原材料庫存指數、從業人員指數和供應商配送時間指數均低於臨界點。

生產指數為51.0%，比上月回落0.9個百分點，高於臨界點，表明製造業生產擴張力度有所減弱。

新訂單指數為50.9%，比上月回落0.6個百分點，高於臨界點，表明製造業市場需求增長放緩。

原材料庫存指數為47.7%，比上月下降0.3個百分點，低於臨界點，表明製造業主要原材料庫存量較上月有所減少。

從業人員指數為49.6%，比上月回升0.4個百分點，表明製造業企業用工景氣度繼續改善。

供應商配送時間指數為48.9%，比上月回升1.0個百分點，低於臨界點，表明製造業原材料供應商交貨時間有所延長。

非製造業商務活動指數小幅回落

分行業看非製造業PMI，建築業商務活動指數為57.5%，低於上月2.6個百分點。服務業商務活動指數為52.5%，高於上月0.2個百分點。從行業情況看，水上運輸、電信廣播電視及衛星傳輸服務、資本市場服務等行業商務活動指數位於60.0%以上高位景氣區間；其他金融業、房地產、居民服務等行業商務活動指數位於臨界點以下。

新訂單指數為49.7%，比上月微升0.1個百分點，仍低於臨界點，表明非製造業市場需求降幅略有收窄。分行業看，建築業新訂單指數為50.0%，比上月回落1.2個百分點；服務業新訂單指數為49.7%，比上月回升0.3個百分點。

投入品價格指數為53.5%，比上月上升0.1個百分點，高於臨界點，表明非製造業企業用於經營活動的投入品價格與上月相比漲幅略有加大。分行業看，建築業投入品價格指數為57.1%，比上月上升5.4個百分點；服務業投入品價格指數為52.8%，比上月回落0.9個百分點。

銷售價格指數為51.3%，比上月微落0.1個百分點，高於臨界點，表明非製造業銷售價格漲幅略有收窄。分行業看，建築業銷售價格指數為52.9%，比上月上升0.9個百分點；服務業銷售價格指數為51.1%，比上月回落0.1個百分點。

從業人員指數為48.2%，比上月回升0.2個百分點，表明非製造業企業用工景氣度略有改善。分行業看，建築業從業人員指數為52.1%，比上月上升1.8個百分點；服務業從業人員指數為47.5%，比上月下降0.1個百分點。

業務活動預期指數為60.7%，比上月微落0.1個百分點，持續位於高位景氣區間，表明非製造業企業對市場發展保持樂觀。分行業看，建築業業務活動預期指數為64.0%，比上月上升0.8個百分點；服務業業務活動預期指數為60.1%，比上月回落0.3個百分點。