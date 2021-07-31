蘋果供應商伯恩光學遞上市申請　創辦人為港第四大富豪｜新股IPO

蘋果供應商、螢幕製造商伯恩光學昨正式向港交所遞交上市申請。中金、滙豐和摩根大通為聯席保薦人。

據招股書介紹，根據弗若斯特沙利文的資料，於2020年按出貨價值計，是全球最大的智能設備外觀結構及模組方案提供商，佔有17.6%的市場份額。

文件顯示，伯恩光學收入主要來自四大業務板塊，包括智能手機蓋板解決方案、可穿戴設備蓋板解決方案、平板電腦蓋板解決方案及其他如熱門智能設備（如AR及VR眼鏡等）蓋板解決方案等。

截至2021年3月底止年度，集團收入錄得299億元，按年增長8.9%；年內溢利錄得31.6億元，按年大增七成。

公司架構方面，公司創辦人楊健文與其配偶，於今年7月19日與HSBC International Trustee訂立信託契據成立建惠信託。同日透過饋贈向建惠信託轉讓Kin Wai (BVI)的全部股權，轉讓完成後，HSBC International Trustee透過Man Ying International及Kin Wai (BVI)間接持有伯恩光學的全部股權。

楊健文是本地一名低調富豪，據福布斯2021香港富豪榜，其身家估計達186億美元。楊建文擁理大工商管理教授席，大學網頁介紹指，他在香港土生土長，白手興家，一手創辦伯恩光學（香港）並出任公司總裁。

楊於1986年成立公司並於深圳設廠，以尖端科技生產手錶玻璃鏡面，備受世界名牌手錶廠商青睞，由2004年起，伯恩光學開始積極進軍手機玻璃屏幕市場，至今已成為企業龍頭，是全球最大的同類產品生產商。