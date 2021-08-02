教育股遭監管血洗　中國通才抗跌力強　投資價值高於同業｜聶振邦

就著整個7月或上週而言，對普遍教育股都是災難時間，本身大市表現欠佳，相對整個七月和上週，恒指分別跌幅是9.94%和4.98%，並且7月表現是較去年3月全球疫情恐慌時跌幅為9.67%還要大，錄得自2018年11月以來最大單月跌幅。

另外當然是關注在7月24日中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發了《關於進一步減輕義務教育階段學生作業負擔和校外培訓負擔的意見》（簡稱：「雙減」意見），學科類培訓機構一律不得上市融資，嚴禁資本化運作。

中國司法部加強民辦教育的限制，包括規範集團化辦學，更限制併購、加盟等擴張方式，中資教育股今早大瀉。（中新社）

監管令大市雪上加霜 近9成內地教育股跑輸大市

上市公司不得通過股票市場融資投資學科類培訓機構，不得通過發行股份或支付現金等方式購買學科類培訓機構資產；外資不得通過兼併收購、受託經營、加盟連鎖、利用可變利益實體等方式控股或參股學科類培訓機構。已違規的，要進行清理整治。

消息令本已受大市利淡氣氛影響，變成雪上加霜，現時在港上市與內地教育相關股份有31隻，包括7月才上市的中國通才教育（2175） 和華南職業教育（6913）。對於股價表現能覆蓋整個7月的29隻股份，多達24隻跑輸大市，佔比近八成七，跌幅介乎10.34%至73.75%。其中包括16隻跌幅超過兩成，佔24隻的三分之二。

至於上週表現，則可觀察31隻股份，跑輸大市的有22隻，佔比也近七成一，跌幅介乎5.59%至48.11%，其中包括15隻跌幅超過一成，佔22隻逾三分之二。筆者留意中國通才教育和華南職業教育卻是跑贏大市，上週分別僅跌0.27%和3.79%，中國通才教育更是上週表現最好的三隻股份之一，認為值得留意。

此乃山西省領先的民辦高等教育機構，旗下的山西工商學院於2011年獲教育部批准升格為山西省第一所民辦本科學院。根據弗若斯特沙利文報告，按全日制學生收生總數計，山西工商學院在山西省所有民辦高等教育機構中排名第一，於2020/21學年的市場份額為15.6%。

新東方教育（9901）受消息影響股價應聲急挫。（資料圖片）

中國通才目前市盈率較同業顯著為低

另可留意集團於7月30日收報3.71元，較上市價3.69元仍高兩個價位，反映具不俗的抗跌力，亦意味著「雙減」意見消息沒有對股價構成影響。此外，其上市價相對發行股數為5.00億股，扣除招股規模1.25億股，餘下3.75億股，而集團於2020年股東應佔溢利折合約1.62億港元，即每股盈利為0.4333港元，計出市盈率為8.56倍。

撇除中國通才教育和華南職業教育，餘下29隻股份之中有27隻錄得盈利，計出市盈率平均值和中位值為29.67和13.23倍，均高於中國通才教育的，證明現價處於估值低於同業港股水平。

保守分析集團合理市盈率不少於12.00倍，相對上述每股盈率為0.4333港元，得出每股合理值為5.20元，較3.71元產生潛在升幅為40.16%，證明股價將有不俗的上升空間。參考策略為進取者可於現價或以下買入股份；謹慎者可於3.30元或以下買入；保守者則可於2.90元或以下買入。此股顯然屬中長線投資性質，持貨不少於一年可看目標價為5.00至5.50元；而止蝕位為買入價下跌20%可考慮離場。另須留意鑑於近期恒指表現波動，遇上股價下挫時，投資者應嚴守止蝕為佳。

【財經專欄】聶振邦（聶Sir）｜華盛證券分析師

筆者確認本人及其有繫者均沒有出現以下兩種情況，其一是在執筆前三十天內曾交易上述分析股票；其二在文章發出後三個營業日內交易上述的股票。此外，筆者現時也並未持有上述股份。

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