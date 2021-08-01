100毛母企毛記葵涌﹙1716﹚公布，林日曦﹙原名徐家豪﹚已辭任執行董事職務，自8月1日起生效，以投放更多時間處理其個人事務。於其辭任後，林日曦將不再於集團任何成員公司擔任任何職務，自同日起生效。

向另外兩位股東售股 惟5年內不能轉讓股份

與此同時， 於2021年8月1日，林日曦與公司另外兩位股東，即姚家豪﹙「阿Bu」﹚及陸家俊﹙「陳強」﹚訂立買賣協議，據此，林日曦同意出售，而姚家豪及陸家俊同意購買銷售股份﹙Blackpaper BVI已發行股本約33.33%﹚，總代價為800萬元。

Blackpaper BVI為毛記葵涌的控股公司，持有公司已發行股本的67.5%，原由林日曦、姚家豪及陸家俊各持33.33%，股權架構完成後，姚家豪及陸家俊則分別持有50%。毛記葵涌上周五收報1.03元，林日曦手上股份市值逾6,000萬元。

值得一提，兩名股東需就收購林日曦所放售股份兌現幾項承諾，包括要向毛記葵涌指定員工轉讓Blackpaper BVI（毛記葵涌最終控股公司）的675萬普通股，惟選定僱員於5年内取得兩位同意前，不得出售全部或任何獎勵股份。另外，出售股份起計算的5年期間，毛記葵涌仍在主板上市的情況下，陸家俊及姚家豪將共同繼續為毛記葵涌的一組控股股東以及各自不得出售等同Blackpaper BVI的全部或任何權益，並須促使Blackpaper BVI不得向第三方出售不可轉讓股份，且需保持股權多於65%。

林日曦辭任毛記葵涌執董，並向另外兩位股東悉售持股。﹙資料圖片﹚

撰「我的辭職信」

林日曦於個人社交媒體撰寫「我的辭職信」，直言「我辭職了」，並稱「不是患上絕症、不是打算移民、沒有反目成仇、沒有威逼利誘、沒有內部權鬥、沒有外人收購」。

林日曦又稱，個人「超級容易怕悶、怕重複的我」，在在同一間公司、同一個崗位做足11年，「回頭想想實在匪夷所思」；又稱自己同樣是個普通人，跟大部份打工仔一樣，成日都想離開comfort zone，成日都想辭職。

他透露，2年前做完《大辭職日》後，下定很難下的決心，著手安排離職事宜，並一邊慢慢退下來、不再參與公司營運、讓同事「不再需要我」，一邊處理一大堆離職繁文縟節，直至今天。

最後，他指「至於我的所有股份，已經以相對低廉的價錢轉讓了給我的兩位好拍檔。因為他們答應我會繼續好好經營、帶領公司。﹙我﹚並將把其中一部份股份，分配給幾位長期服務好員工，作為我的小小心意，以答謝他們多年來的付出。」林日曦又感謝公司所有同事，尤其那些跟我們一起努力拼搏多年的好同事，「風雨同路，沒齒難忘」。