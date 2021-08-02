集裝箱運費15個月暴漲4倍　疫情衝擊全球供應鏈

新冠肺炎疫情給全球運輸和供應鏈帶來許多不確定性。繼集裝箱價格走高後，現在乾散貨運價的上漲又成為市場矚目的新焦點。

《央視》8月1日報道，乾散貨是指像穀物、鐵礦石、煤炭等能夠以散裝形式處理和運輸的物品。集裝箱和乾散貨運費雙雙高企，這對於全球食品價格會帶來什麼影響？

受疫情影響，集裝箱運費在過去一年持續走高。近期，乾散貨運費的快速上漲引發關注。標普全球普氏7月20日公布的報告指出，部分商品的乾散貨運費已經處於11年來的高位，其最新周報估計，從巴西桑托斯到中國山東日照的白糖運費為每噸64.5美元，這是2010年6月11日以來的最高水平。

乾散貨運費的上漲主要是因為基礎設施建設復甦，使得鐵礦石等大宗商品的運輸需求走高。此外，亞洲一些主要經濟體，大幅提高了對於大豆、小麥、玉米等主要農產品的進口，也推高了國際運費。《路透》7月份的一份報道援引海運行業人士的話指出，從澳洲向東南亞運送穀物的價格從去年的每噸15美元上漲至30美元，從美國西北岸運往亞洲的價格從去年的每噸25美元上漲至55美元，翻了不止一番。此外，將小麥從黑海運往亞洲的海運價格也從去年的每噸35美元漲至65美元。

由中國到美西40呎貨櫃運費達7400美元

乾散貨運費的上漲對於食品行業的影響，主要體現在穀物類的大宗商品方面，而集裝箱運費的上漲則更多影響到的是商業成品，以及使用冷凍集裝箱運輸的魚、肉、新鮮水果、蔬菜等。

標普全球普氏數據顯示，從中國運往美國西海岸的40英尺標準集裝箱的運費目前約為7,400美元，這幾乎相當於去年4月份時的5倍。

運費的上漲推高了多種食品價格，聯合國糧農組織食品價格指數在連續12個月上漲之後，於6月份整體回落，但糖和肉類價格指數仍然錄得月度上漲。

此前，可口可樂等消費巨頭已經宣佈過一輪漲價，供應鏈方面的支出增長有可能意味着更多的價格上漲即將到來。