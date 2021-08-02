信義光能中期溢利年增1.2倍　派中期息17仙　同系信義能源多賺42%

信義光能（0968）公布，截至今年6月底止中期業績，股東應佔溢利30.724億元，按年升118.4%；每股盈利34.87仙，派中期息17仙，按年增加一倍。

期內，收益按年增加74.7%，至80.75億元；毛利率上升8.1個百分點，至55.4%，主要由於集團太陽能玻璃及發電場業務的強勁溢利表現所致。

集團指，下半年太陽能玻璃業務，由於下游市場的需求增長仍取決於太陽能組件價格的變動及其他不同因素，以致經營環境仍然充滿挑戰，但公司將通過加強成本控制、改進生產技術及開發新產品以減少不利影響。

同系信義能源（3868）亦公布，截至今年6月底止，上半年多賺41.8%，至6.207億元。每股基本盈利8.73仙；每股中期股息7.4仙，按年升23.3%。

期內，收益升30.4%，至11.126億元。

集團發電量於上半年大幅增加，主要由於集團近期收購的太陽能發電場項目全面運作。該項目所在地區的晴朗天氣亦促使總發電量有所增加；去年新收購的340兆瓦太陽能發電場項目（2020年組合）為上半年帶來貢獻9,060萬元，較去年有明顯上升。

集團強調旗下所營運的太陽能發電場項目均位於電力需求高的省份或直轄市，因此未遭遇限電問題。