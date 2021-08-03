理想汽車（2015）今起招股　一手入場費約15151元｜新股IPO

理想汽車（2015）（LI.US）今日起至8月6日招股，計劃發行1億股，一成作香港公開發售，每股發售價將不超過150元，集資最多150億元，每手100股，一手入場費約15,151元。理想汽車預期將於8月12日掛牌。由於理想汽車於去年7月才在美國上市，上市未及兩年，不符合香港第二上市原則，所以同樣採雙重主要上市方式回港。

是次集資所得款項淨額為147億元；或倘超額配售權獲悉數行使，則為169億元。所得款項淨額45%於未來12至36個月將為研發高壓純電動汽車技術、平台及未來車型；智能汽車及自動駕駛技術發未來增程式電動汽車車型提供資金。45%將為未來12至36個月擴大基礎設施、市場營銷及宣傳提供資金。10%用作營運資金及其他一般公司用途。

理想汽車周一美股收市價為33.68美元（折合約261.69港元），由於每份ARD代表兩股A類普通股，若港股最終定價每股150元，即較理想美股周一收市價有14.6%溢價。

7月交付8,589輛理想ONE

理想汽車公佈2021年7月汽車交付數據，交付8,589輛理想ONE，單月交付量首次超過8,000輛，按年增251.3%。今年至7月底，總交付量達38,743輛。理想ONE目前累計交付量達72,340輛。

截至2019年及2020年12月31日止年度，集團取得的收入總額為2.84億元（人民幣，下同）及94.57億元，淨虧損為24.39億元及1.52億元。截至2021年3月31日止的前3個月，收入總額為35.75億元，按年增長319.8%，同期錄得淨虧損3.6億元。

每份ARD代表兩股A類普通股

理想汽車同樣採用同股不同權的投票權架構。根據該架構，公司股本分為A類普通股及B類普通股。對於提呈公司股東大會的任何決議案，A類普通股持有人每股可投一票，而B類普通股持有人則每股可投十票，惟就極少數保留事項有關的決議案投票除外，在此情況下，每股股份享有一票投票權。