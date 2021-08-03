騰訊插一成　官媒批網遊是鴉片　黃國英：無謂「揸頸就命」盡早沽

手遊股今早集體插水，事源官媒新華社旗下《經濟參考報》今日（3日）撰文批遊戲是「精神鴉片」，而遊戲行業已成數千億元人民幣產業，文章又點名騰訊、網易，指內地遊戲行業集中度高，騰訊遊戲佔據行業半壁江山。有分析師指出，在目前的監管環境下，若手上有貨者可以考慮盡早沽為妙。



消息拖累「遊戲王」騰訊（0700）股價插水，跌超10.02%，現報427.4元，蒸發約4300億元市值，其餘手遊股亦集體下跌。騰訊今年首季遊戲收入（即增值服務收入）佔比54%，倘若內地出手打擊其遊戲業務，勢必令騰訊收入重傷。對於騰訊股價疲弱，分析師認為，投資者無謂「揸頸就命」盡早沽。

新華社旗下《經濟參考報》今日（3日）撰文批遊戲是「精神鴉片」，而遊戲行業已成數千億元人民幣產業，文章又點名騰訊、網易。（《王者榮耀》網頁）

騰訊遊戲佔據行業半壁江山

《經濟參考報》發表文章指出，網絡遊戲對未成年人的健康成長造成不可低估的影響。網絡遊戲對未成年人滲透率不斷提升的背後，是內地日益壯大的遊戲產業。

而據易觀分析數據顯示，2020年上半年，騰訊遊戲和網易遊戲分別以54.46%和15.29%的市場份額佔據行業第一和第二。騰訊遊戲也是中國遊戲行業營業收入最多的企業，2020年騰訊遊戲實現營業收入1,561億元，較排在第二位的網易遊戲的營業收入高出了1,015億元。遊戲研發只佔到成本的10%，宣傳推廣費用佔到60%，文章建議對宣介平台也要加強監管。

文章又引述相關人士建議，除了要求平台增強社會責任意識，不單純追逐利益，完善未成年人防沉迷系統，完善平台內容審查機制，減少不良信息進入未成年人視野。處罰的力度要同步跟上。

不過，對於騰訊遊戲佔據行業半壁江山，是否涉及壟斷問題，豐盛金融資產管理董事黃國英表示，壟斷是指是企業通過投資或者併購等方式取得其他企業的控制權，從而獨佔市場份額，而騰訊是本身業務能力強，佔據行業半壁江山是消費者的選擇，或不構成壟斷。

騰訊首季遊戲收入佔總收入五成。（路透社）

首季遊戲收入佔總收入五成

騰訊控股今年首季收入1,353.03億元，當中，首季遊戲收入增長17%至436億元，而手機遊戲收入總額（包括歸屬於公司社交網絡業務的手機遊戲收入）及個人計算機客户端遊戲收入分別為415億元及119億元。

可見，騰訊今年首季增值服務收入（當中包括遊戲收入）佔整體收入54%，倘若內地出手打擊其遊戲業務，勢必令騰訊收入重傷。

豐盛金融資產管理董事黃國英表示，在目前的監管環境下，若手上有貨者可以考慮盡早沽為妙。（盧翊銘攝）

英Sir：無謂「揸頸就命」盡早沽

對於官媒點名騰訊遊戲，豐盛金融資產管理董事黃國英就認為，官媒早年前亦曾點名遊戲業，及後風平浪靜，假如只是官媒點名，亦未必對遊戲行業有致命影響。但現時，內地收緊各行業的監管，例如房地產、教育等，無一倖免。監管大勢之下，最終內地是否會採取實際行動亦難以預料。

而騰訊受消息拖累，挫近一成，對於投資者是否「撈底」機會，黃國英指，「冇貨」的投資者亦不必去估計騰訊股價底部，從而入市，待消息進一步明朗，再作部署，而「有貨」的投資者，可選擇繼續持有，「合埋眼，乜都唔理」，但在現時監管環境下，無謂「揸頸就命」，還是盡早沽為妙。