一篇文累騰訊失4300億市值　內容狠批網遊　惟文章午後已刪去

新華社旗下《經濟參考報》今日（3日）刊登了一篇名為「『精神鴉片』竟長成數千億產業」的文章，主要評論未成年人網絡沈迷現象普遍，更點名批評騰訊遊戲2015年上線的《王者榮耀》，令股王騰訊（0700）股價暴跌一成，蒸發約4,300億元市值。

不過文章其後已撤回，騰訊股價跌幅在午後亦大幅收窄，報441元，跌7.2%。

今早該篇文章，「打殘」股王，除了狠批網絡遊戲外， 事緣吸金遊戲《王者榮耀》多次被提及。文章指出，記者經調查後發現「網絡遊戲對未成年人影響觸目驚心」。值得注意的是，文中更點名指騰訊旗下《王者榮耀》是最受學生歡迎的網絡遊戲，發現參與調查學生中經常玩《王者榮耀》的達47.59%。文續指，「騰訊遊戲佔據行業半壁江山。騰訊遊戲也是中國遊戲行業營業收入最多的企業。」

文章並稱，騰訊遊戲2015年上線的《王者榮耀》獨傲市場，2020年日活躍用戶數日均一億，霸佔著國內手遊流水的頭把交椅。高度適配快節奏、碎片化的空閑場景，且動動手指就能和微信好友一起「開黑」，「讓《王者榮耀》獲得了病毒式傳播和無可覆制的玩家粘性」。

撰文記者登錄騰訊遊戲學院官網發現，有相關課程旨在教授學生「通過本課程了解到學習心理學對於遊戲制作的意義。」據伽馬數據估算，騰訊遊戲2020年研發人員近1.4萬人，研發費用達120億元。面對專業化設計、運營團隊，面對出於逐利而運營的網絡遊戲，用戶進入到遊戲的王國，就有可能面臨著自己根本不可能意識到、掌控不了的局面。

文章建議，政府需嚴格履行監督職責，依法、持續對平台監管，要通過政府引導乃至更加具有強制性的手段，提升遊戲企業的社會責任感。網絡遊戲仍要進一步加強身份認證，內容審查也要更加嚴格。