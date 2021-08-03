【多圖】國泰A321neo明首航　往上海浦東　直擊新機設備、飛機餐

國泰航空（0293）最新空中巴士A321 neo客機將於明日（4日）投入服務，首航將由香港飛往上海浦東。

國泰指，A321 neo將逐步啟航，8月將會服務大中華區內航線。國泰至今已經接收4架空中巴士A321 neo 客機，並於年底接收另外兩架，2023年底國泰將會有16架A321 neo客機。

國泰A321neo明首航 往上海浦東

國泰航空企業事務總經理黃文傑指，集團一直鼓勵接種疫苗，旗下98%機師、逾9成機組人員已經接種疫苗。另外，為鼓勵公眾接種疫苗，國泰亦推出大抽獎，其中大獎的Flycation活動正正是由A321 neo新客機提供服務。

國泰航空顧客體驗及設計總經理羅穎怡指，商務機位設有12個商務客位；190個經濟客位，座位型號參照A350-1000。客機主力服務2至4小時的航線，機上環境有進階的LED燈光系統，提供較舊機體更大的行李空間。

國泰員工向傳媒介紹機內最新配置

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娛樂系統方面，A321 neo採用全公司最高標準設4K超高清螢幕；其中商務客位用上15.6吋螢幕，經濟客位則用上11.6吋螢幕；另設藍芽裝置供乘客連接自備的耳機。

國泰強調，A321 neo的設備將會成為日後國泰所有機體的標準，未來翻新舊機體亦會參照A321 neo。

A321neo商務、經濟客位飛機餐