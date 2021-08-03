理想汽車（2015）招股或遭冷待　聶Sir：短炒冇水位　憂首掛破發

再有內地電動車生產商來港上市。理想汽車（2015）（LI.US）今日起至8月6日招股，計劃發行1億股，一成作香港公開發售，每股發售價將不超過150元，集資最多150億元，每手100股，一手入場費約15,151元，預期將於8月12日掛牌。

雖然理想上月新車交付量近8,600輛，按年增幅達2.5倍，但是市場人士仍預期，該車股招股反應不會太熱烈，更擔心若以150元定價，當公司正式上市時，股價有機會潛水。



由於理想汽車於去年7月才在美國上市，上市未及兩年，不符合香港第二上市原則，所以採雙重主要上市方式回港，每份美國存託股份代表兩股A類普通股。理想汽車周一美股收市價為33.68美元（折合約261.69港元），若港股最終定價每股150元，即較理想美股周一收市價有14.6%溢價。

而另一間同樣以雙重上市的電動車製造商小鵬汽車（9868），早前香港IPO獲得14.73倍超額認購，但上市首日盤中曾破發，分析師認為，理想汽車首掛亦有機會低於上市價。

7月交付量位居造車新勢力榜首

理想汽車公佈2021年7月汽車交付數據，交付8,589輛理想ONE，單月交付量首次超過8,000輛，按年增251.3%。今年至7月底，總交付量達38,743輛。理想ONE目前累計交付量達72,340輛。

值得一提的是，7月份，造車新勢力的銷量排名中，理想憑借著8,589輛的交付量，位居造車新勢力榜首。排名第二的是小鵬，交付量達8,040輛，而蔚來汽車交付量為7,931輛，暫居第三位。

7月份造車新勢力的銷量排名。

集團料今年虧損將擴大

據灼識諮詢報告，2020年按銷量統計，理想ONE，新能源SUV車型市場份額9.7%；同時於中國新能源汽車市場排名第六，佔市場份額2.8%；理想汽車於中國新能源汽車品牌排名第十一。

理想汽車去年全年收入達94.57億元（人民幣，下同），按年增長超32倍。而今年首季的收入達35.75億元，是去年總收入的37.8%。於2018年、2019年及2020年以及截至2021年3月31日止三個月，集團錄得淨虧損15億元、24億元、1.51億元及3.6億元。

不過，理想汽車預計，因為要繼續對未來新車型和自動駕駛解決方案的研發進行投資，並且擴大生產、銷售和售後服務網絡，今年淨虧損將繼續擴大。

電動車製造商小鵬汽車早前香港IPO獲得14.73倍超額認購，但上市首日盤中曾破發。（資料圖片）

聶Sir：首掛或破發

而另一間同樣以雙重上市的電動車製造商小鵬汽車（9868），早前香港IPO獲得14.73倍超額認購，但上市首日盤中曾破發，對於理想汽車是否亦有機會首掛破發，華盛證券分析師聶振邦表示，小鵬汽車近日股價走勢較上市價變化不大，再加上大市疲弱，相信是次理想汽車招股反應不會熱烈，若港股最終定價每股150元，即較理想美股周一收市價有14.6%溢價，料理想汽車首掛甚至有機會破發。

對於中央政治局上周開會提及支持新能源汽車加快發展，理想汽車有國策「呵護」，上市是否能跑出？聶振邦就指，理想汽車美股由5月低位17.01美元升至昨晚收市價33.68美元，股價激增98%，相信利好因素已反映在美股，但中長線而言，投資者若看好新能源汽車行業，可待理想汽車上市再入貨，短炒就「冇水位」。