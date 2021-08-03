全民健身計劃：2025年中國體育產業總規模達到5萬億元人民幣

據《新華社》報道，中國國務院日前印發《全民健身計劃（2021-2025年）》（簡稱《計劃》），就今後一個時期促進全民健身更高水平發展，更好滿足人民群眾的健身和健康需求作出部署。

《計劃》指出，在中共中央、中國國務院堅強領導下，中國全民健身國家戰略深入實施，全民健身公共服務水平顯著提升，全民健身場地設施逐步增多，人民群眾通過健身促進健康的熱情日益高漲，健康中國和體育強國建設邁出新步伐。「十四五」時期，要以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，貫徹落實中共的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會精神，堅持以人民為中心，堅持新發展理念，深入實施健康中國戰略和全民健身國家戰略，加快體育強國建設，構建更高水平的全民健身公共服務體系，充分發揮全民健身在提高人民健康水平、促進人的全面發展、推動經濟社會發展、展示中國文化軟實力等方面的綜合價值與多元功能。

《計劃》明確，到2025年，全民健身公共服務體系更加完善，人民群眾體育健身更加便利，健身熱情進一步提高，各運動項目參與人數持續提升，經常參加體育鍛煉人數比例達到38.5%，縣（市、區）、鄉鎮（街道）、行政村（社區）三級公共健身設施和社區15分鐘健身圈實現全覆蓋，每千人擁有社會體育指導員2.16名，帶動中國體育產業總規模達到5萬億元人民幣。

《計劃》提出了8個方面的主要任務，包括加大全民健身場地設施供給、廣泛開展全民健身賽事活動、提升科學健身指導服務水平、激發體育社會組織活力、促進重點人群健身活動開展、推動體育產業高質量發展、推進全民健身融合發展、營造全民健身社會氛圍等。《計劃》還圍繞目標任務的完成，從加強組織領導、壯大全民健身人才隊伍、加強全民健身安全保障、提供全民健身智慧化服務等方面提出了保障措施。

《計劃》要求，加強中共對全民健身工作的全面領導，發揮各級人民政府全民健身工作聯席會議作用，推動完善政府主導、社會協同、公眾參與、法治保障的全民健身工作機制。縣級以上地方人民政府應將全民健身事業納入本級經濟社會發展規劃，制定出台本地區全民健身實施計劃。