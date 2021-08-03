高盛警告：聯儲局縮減買債規模　恐導致美股遭短期拋售

據《FX168》報道，高盛（Goldman Sachs）認為美聯儲（FED）暗示其縮減資產購買計劃的意圖，可能會導致美國股市遭受短期拋售。

高盛表示，美聯儲可能會在9月份的會議上為縮減資產購買規模奠定基礎，然後在2022年初推進該計劃。高盛預計美聯儲將每月削減100億美元國債，和50億美元抵押貸款支持證券的資產購買。

2020年3月，美聯儲將利率降至接近於零的水平，並承諾購買無限量的資產，以支持經濟度過新冠大流行。

自2020年6月以來，美聯儲每月購買總計1,200億美元的美國國債和抵押貸款證券。

高盛首席美國股票策略師David Kostin領導的團隊在一份報告中寫道：「縮減購債規模向市場發出了一個有關啟動時機的重要信號。」

高盛以2013年的「縮減恐慌」（taper tantrum）為模板，預測這一次可能發生的情況。

當時，標普500指數在五天內下挫5%，基準10年期美債收益率攀升40個基點，至2.6%，市場防禦型資產表現優於風險型。

兩個月後，標普500指數反彈了約5%，較「縮減恐慌」的低點高出26%。

高盛策略師表示，美聯儲資產負債表的規模及其變化速度對股市表現有「不同的影響」，前者對回報更為重要。

高盛目前預計，未來六個月標普500指數將跌至4300點，但未來12個月將觸及4450點的目標。

隨着美國股市進入通常是一年中最疲軟的兩個月，整個華爾街越來越擔心可能出現回調。

病毒變種成不利股市因素

自去年8月開始、10月結束的拋售以來，標普500指數還沒有經歷過一次調整，或至少下跌10%。這種回調通常每年至少發生一次。

華爾街策略師擔心，最近出現的Delta變異病毒和經濟增長放緩將在未來幾個月成為不利因素。

古根海姆投資公司（Guggenheim Partners）全球首席投資官米納德（Scott Minerd）表示：「已經有足夠多的危險信號，審慎的投資者不得不開始考慮降低風險。」