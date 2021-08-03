太古地產：太古廣場出租率達96%　商場銷售額按年升逾36%

太古地產（1972）公布截至六月底，上半年太古廣場購物商場出租率96%，與去年同期相若，銷售額則升36.2%；太古城中心出租率為百分百，銷售額按年增4.5%；東薈城名店倉出租率99%，銷售額按年增18.1%。

內地方面，三里屯太古里及廣州太古滙出租率達百分百，銷售額按年增85%及88.1%；上海興業太古滙出租率為96%，銷售額按年增83.3%。

太古地產發言人指，商場銷售額有所復甦，主要受惠於本地需求回升，及商場推廣活動備受歡迎。但由於疫情下跨境旅遊仍受限制，整體零售市場仍面對挑戰。至於內地方面，旗下中國內地五個商場表現出色，銷售額強勁、租用率高企，人流暢旺，當中大部分商場銷售額按年增長近70至90%。

發言人又指，正籌備於九月底正式開幕位於上海浦東的前灘太古里，位於北京的「三里屯太古里西區」全新零售延伸部分將於今年稍後亮相。

另外，本港辦公樓物業方面，太古廣場的寫字樓出租率達98%，高過去年同期的95%，不過租金按年跌11%，其中太古廣場一座 / 二座呎租為100元至120元，太古廣場三座為90元。

另外，太古坊出租率按年減少1%至98%，租金按年升2%，其中港島東中心及太古坊一座達百分百，租金水平升一成，呎租由50多元至70多元（50中位至70低位）；其他太古坊辦公樓出租率跌至96%，租金按年增1%。

整體而言，本港辦公樓出租率為96%，與去年同期相約。

發言人表示，受新型冠狀病毒病疫情影響，整體市場相對疲弱，然而公司旗下香港辦公樓租用率維持高企，整體租用率達96%。太古坊的續約租金水平維持堅穩。隨著可租用樓面增加及需求放緩，對辦公樓租金，尤其對中環及太古廣場物業組合，均帶來下調壓力。

另外，金鐘太古廣場三座對面的新甲級辦公樓的興建正如期進行，預計將於2023年完工，為公司旗艦項目太古廣場新增約218,000平方呎辦公樓面，進一步鞏固我們在該區的地位。