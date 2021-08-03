阿里巴巴張勇：流量互通是多贏局面　立法保護數據安全很重要

阿里巴巴（9988）首季非公認會計準則（Non-GAAP）淨利潤按年增長10%至434.41億元（人民幣‧下同），同時宣布回購規模由100億美元增至150億美元。由今年4月起，已回購總值37億美元股份。

董事會主席兼首席執行官張勇在財報分析師會議上認為，「互聯」是互聯網的初心，開放是互聯網數字生態的建設基礎，平台之間的大循環帶來社會價值，一定比單一平台的小循環更大，相信在多平台互聯之下，結果是多贏局面，會產生更多改革紅利

張勇又指，流量「互通」可讓商家和消費者受惠，尤其是中小企可降低流量費用、增加運營效率；而對於消費者則可增加便利度。他強調阿里巴巴會與其他平台一起面向未來，相向而行。

張勇表示，流量互通是多贏局面。（公司網頁圖片）

「淘特」針對價格敏感客戶

被問到淘特（Taobao Deals）的方向，張勇指淘特即淘寶特價版，是阿里對中國消費業務的增量投資，提供更完整的App模型。他又指，淘寶旗下中國用戶超過9億人，每人有不同偏好，故阿里希望更準確服務用戶，而淘特則是提供非常清晰的用戶價值，針對對性價比有偏好、敏感的用戶，肩負起阿里在消費者層面拓展的責任，應付不同需求。

對於近月中國監管部門對數據保護的關注，張勇指中國監管部門6月發布《數據安全法》，近月又公布相關指引，阿里認為數據保護的相關法規，能夠適時保護數據安全，有助互聯網平台企業長遠健康發展。他補充，數字化是各行各業的大趨勢，故此數據已經成為公司、人民，甚至是國家的核心資產。他重申，通過立法對數字安全的保護很重要，而中國並非唯一一個國家實行相關措施，歐盟對於關鍵基礎措施亦有相關保護。

至於有關補貼的問題，張勇表示阿里巴巴很高興見到監管部門的新行動，又強調阿里巴巴從來不會依賴補貼去推動增長，集團相信必須做好長期價值創造，增量投資重點在於價值創造，又指有部分公司業務持續虧損並依賴補貼推動，但認為最終都要創造價值以創造盈利。

張勇指淘特即淘寶特價版，是阿里對中國消費業務的增量投資。（公司網頁圖片）

阿里雲收入增長放緩至29%

阿里巴巴2021年全年業績曾指，阿里雲季度增長放緩，原因之一是失去其中一位大客戶。而今年阿里雲的收入增長進一步放緩至29%，阿里巴巴集團首席財務官武衛指，若撇除該名客戶的影響，阿里雲的季度收入增長將錄得40%，預期該名單一客戶的影響，會持續至本財年結束，直至該名客戶的國際業務完全脫離阿里巴巴之業績；又指，在線教育的行業整改也會影響到阿里雲的營收。

她補充，阿里巴巴目前頭十大雲業務的外部客戶，佔其收入百分比屬單位數，故集中度風險是非常低。據早前《華爾街日報》引述知情人士報道，由於阿里巴巴受到中國政府更嚴格監管，阿里雲難以獲得中國內地政府機構和國企的新合約，所以字節跳動終止把其國際數據儲存在阿里雲的協議，因此外界估計該客戶為字節跳動。