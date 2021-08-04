港股重返10天線　濠賭股卻受累疫情下挫　北水錄得淨流入

內地監管昨日茅頭指向網絡遊戲行業，被點名的騰訊（0700）應聲急挫逾一成，低見443.6元，雖未失守7月28日低位422元，惟從今年最高775.5元計，不足半年累瀉45.6%；騰訊ADR走勢靠穩，較港收市價低0.95%，留意市場對其反應。



那邊廂，阿里巴巴（9988）公布上季業績，經調整淨利潤按年增長一成，勝市場預測；惟營收則低於預期；其美國股價微跌1.3%。另今日焦點業績包括電能（0006）、長建（1038）、大酒店（0045）等。



【16:10】體育用品股、車股造好

港股先跌後升，最低曾見26009點，高見26650點，收市報26426點，全日升231點或0.88%；恒生科指全日升162點或2.43%，收報6859點；恒生國指升98點或1.06%，收報9419點。大市成交金額1,684.51億元，北水淨流入25.02億元，終止了北水連續12日淨流出。

科網股個別發展，騰訊（0700）全日彈升2.42%，收市報456.8元，成交額達210.08億元；美團（3690）升0.95%，收報213.6元；阿里巴巴（9988）則跌0.62%，收報192.3元；京東（9618）揚0.58%，收報277.4元；小米（1810）漲3.7%，收報26.85元。

手機設備股造好，舜宇（2382）升近一成，收市報251.8元，為表現最好藍籌。

濠賭股「冚旗」，銀河娛樂（0027）全日插6.5%，收市報46.75元；金沙中國（1928）瀉2.7%，收報25.25元；永利澳門（1128）瀉7.8%，收報8.95元；澳博（0880）挫6.4%，收報6.27元。

車股造好，比亞迪（1211）曾破頂，全日飆8.3%，收報280.6元；吉利（0175）漲5.03%，收報28.2元；長汽（2333）升4.02%，收報36.2元。

體育用品股續漲，特步（1368）全日漲12.2%，收報12.7元，成交額達10.6億元。安踏（2020）升4.7%，收報181.9元；李寧（2331）漲5.65%，收報90.75元。

金融股靠穩，滙豐（0005）全日微升0.6%，收報43.15元；渣打（2888）績後升1.36%，收報48.4元；港交所（0388）平收，報518元。

【14:40】贛鋒鋰業續飆升7%

恒生指數現報26522點，升327點或1.25%；恒生科指現報6856點，漲159點或2.38%。

濠賭股仍受澳門全民檢測消息影響，銀娛（0027）跌7.1%，永利（1128）跌7.4%，澳博（0880）挫5.82%。

快手（1024） 今早曾破底低見102.3元，其後回上，午後再度回落，現報106.9元，跌0.9%。據外電報道，快手將於8月關閉快手海外版應用程式Zynn。

贛鋒鋰業（1772）升勢持續，現報171.1元，升7%，成交金額達9.43億元。

【13:41】港股午後升幅收窄至逾200點

恒生指數午後升幅收窄至逾200點，現報26481點，升287點或1.1%，大市成交額暫為1,122億元。

騰訊（0700）仍漲4.7%，報466.8元。

【12:23】港股半日升逾400點

港股實太予人驚喜。今早大市低開，卻突然間從低位反彈，隨即收復失地之餘，更倒升近300點，其後升幅進一步擴大，半日升逾400點，收幅26600點。

恒指中午收市報26605點，升410點，國指報9497點，升177點，科指報6921點，升225點，成交額966.9億元。

科技股今早表現可人，騰訊（0700）彈4.9%，報467.8元，阿里（9988）升0.4%，報194.2元，美團（3690）升3.9%，報219.8元，小米（1810）升3.3%，報26.75元，京東（9618）升2.3%，報282.2元。

手機設備股表現極為突出，舜宇（2382）升7.4%，報246元；瑞聲（2018）升7.4%，報50.25元，信利（0732）升2.2%，報2.84元。

車股今日全線衝高，比亞迪（1211）升7.3%，報278元，吉利（0175）升5.4%，報28.3元，長城（2333）升5%，報36.55元。

可是濠賭股卻受到澳門實行全民檢測消息拖累，銀娛（0027）跌4.4%，永利（1128）跌6.7%，澳博（0880）跌4.5%。

【11:32】比亞迪破頂 勁飆升8%

比亞迪（1211）飆升8%，破頂高見281.8元，，最新報281.6元，仍升8.7%，成交額32.75億元。吉利（0175）亦大漲6%，報28.45元；長汽（2333）揚逾半成，報36.7元。

騰訊（0700）、美團（3690）齊漲逾4%，小米（1810）亦升2.9%，報26.65元；小米手機官方微博今日正式宣布，小米年度旗艦MIX 4將於8月10日的雷軍年度演講上發布。

【10:56】恒指重上26600點水平

恒生指數倒升逾400點，重上26600點水平，現報26600點，升405點或1.55%，大市成交額753.39億元。

【10:50】汽車板塊消息帶動回升

中國汽車工業協會預估，中國首7月累計銷量按年增長19%。受消息帶動，汽車股造好。當中比亞迪（1211）一度飆逾6%，高見275元，最新報273.6元，仍升5.6%，成交額達21.24億元。

另外，藍籌吉利（0175）一度漲近4%，高見27.9元，最新報27.75元，仍漲3.35%；長汽（2333）亦大漲逾半成，高見37.2元，最迎報36.4元，仍漲4.6%；恒大汽車（0708）曾揚逾半成，現倒跌0.64%，報12.4元；東風（0489）揚2.1%，廣汽（2238）升1.6%，小鵬（9868）微漲0.9%，北汽（1958）升0.4%。

【10:20】騰訊曾漲逾4%

騰訊（0700）曾漲逾4%，高見465元，現報455.6元，仍升2.15%，惟未收復昨日468.8元高位之失地。心動 （2400） 亦曾反彈近半成，高見46.3元，現報44.9元，仍升1.7%。

奈雪的茶（2150）反彈逾5%，高見10.4元，現報10.2元，仍升4.9%；公司今早發公告，表示注意到於2日及3日發表的若干新聞報道，內容包括北京兩家奈雪茶飲的食品安全，及廣東省相關政府部門導某些奈雪茶飲店進行食品安全評估。

【10:03】恒指倒升逾300點

港股勇猛倒升逾300點，最新報26544點，升349點或1.33%；恒生科指亦倒升119點或1.78%，報6815點。

騰訊（0700）倒升3.6%，高見462.4元，現報460.8元，仍漲3.3%，成交額69.09億元。阿里巴巴（9988）則跌0.6%，報192.4元；美團（3690）亦漲1.7%，報215.2元；京東（9618）亦升0.65%，報277.6元；小米（1810）漲2.3%，報26.5元。

汽車股比亞迪（1211）漲逾4%，報269.6元；吉利（0175）亦升3.2%，報27.7元；長汽（2333）大升5.17%，報36.6元。

【09:54】濠賭股全線下挫

澳門昨日（3日）出現4宗新型冠狀病毒肺炎確診個案，受疫情拖累，濠賭股昨日下跌，今日該板塊跌勢持續。

昨公布業績的澳博（0880）大跌逾半成，最新報6.34元，成交金額達4,080萬元。永利澳門（1128）瀉7%，報9.03元；新濠國際發展（0200）跌5%，報11.16元；銀河娛樂（0027）跌4.4%，報47.8元；美高梅中國（2282）跌3%，報8.47元；金沙中國（1928）跌1.73%，報25.5元。

恒生指數倒升174點或0.66%，報26368點，大市成交額340.44億元。

【09:46】體育用品股逆市上揚

恒生指數最新跌105點或0.4%，報26088點；恒生科指報6641點，跌55點或0.83%。

體育用品股今日逆市造好，特步（1368）開升近15%，高見13.2元，現報12.6元，仍升11.3%，成交額達2.23億元。其他如藍籌安踏（2020）高開逾6%，最新報184.3元；李寧（2331）亦高開7.7%，現報91.2元，仍升6.17%；另外，智美體育（1661）亦大漲47.5%，報0.295元。

【09:20】恒生指數低開32點

恒生指數低開32點或0.13%，報26161點。恒生科指低開50點或0.76%，報6645點。恒生國指開報9299點，跌21點或0.23%。大市暫成交額41.31億元。

騰訊（0700）低開2.5%，報435元；美團（3690）跌1.3%，報208.8元；阿里巴巴（9988）亦跌1.14%，報191.3元；京東（9618）跌1.38%，報272元；網易（9999）微跌0.6%，報145元。

金融股方面，滙豐（0005）開升0.23%，報43元；港交所（0388）平開報518元；；友邦（1299）平開，報92.8元；渣打（2888）微升0.3%，報47.9元。

澳博（0880）低開近3%，報6.51元；公司指仍未能轉虧為盈，上半年虧損14.66億元，按年擴闊3.8%，不派中期息。

安踏（2020）高開逾6%，報185元；李寧（2331）亦高開7.7%，報92.5元；特步（1368）飆14.8%，報13元。