澳門明起封娛樂場所　賀一誠稱暫不關閉賭場　專家﹕賭股難免捱價

澳門昨日（3日）錄得4宗新型冠狀病毒肺炎確診個案，當地政府宣布實施全民檢測，預料3日內完成。為加強防疫，今日澳門政府宣布從明日（5日）零時起關閉當地電影院﹑劇院及室內遊樂場地等娛樂場所。惟特首賀一誠於今午時指出，暫時不會關閉賭場，並爭取在14日內控制疫情。相關消息籠罩下，濠賭股今日遭到投資者沽貨，其中永利（1128）曾大挫逾8%。分析員明言，濠賭股在本月捱價難免。

澳門昨日錄得新增4宗個案後，當地政府即時作出反應。澳門應變協調中心宣布，今日上午9時開始啟動全民核酸檢測計劃，全澳共41個核檢站運作，預料3天內可完成檢測。另外，本港政府因應澳門最新疫情發展，將澳門納入「回港易」計劃暫不適用風險地區名單，抵港當天或之前14天曾逗留澳門的人士今日起不能透過「回港易」計劃回港。他們抵港後必須接受家居強制檢疫14天。

實德環球（0487）副主席馬浩文冀今次防疫安排能在兩星期內解除。（香港01）

馬浩文：希望防疫安排兩星期內解除

就澳門突出現新型冠狀病毒肺炎確診個案，業內人士亦相當關注。實德環球（0487）副主席馬浩文回應《香港01》表示，「和通關未恢復之前的安排一樣，我們會安排部分住在珠海的員工會留守澳門住在酒店， 有一些因為疫情及家人需要回到珠海的就會半薪安排放假。 」

馬浩文續指，澳門今天進行全民檢測，更多的安排會配合政府公佈。原本最新數字來看，應該會承接7月10號之後升勢，但由於疫情關係可能會回到6月時候對廣州及深圳實施旅遊限制時期的數字，希望這次防疫安排可以在兩星期內解除。

澳門行政長官賀一誠則表示，暫時不會關閉賭場並爭取14日內控制疫情。（資料圖片）

伍禮賢：濠賭板塊於8月內或要「捱一捱」

疫情再次發生，致當地賭業前景蒙上陰影，光大新鴻基證券策略師伍禮賢接受《香港01》訪問時表示，不管內地或澳門目前因受到突如其來的疫情所影響，以致重開邊境的憧景再一次令市場失望及憂慮，因此濠賭股今早一度受壓，而至午後續瀉，其中藍籌銀娛（0027）跌勢持續。

銀娛新報46.65元，跌6.7%。

伍禮賢認為澳門政府所實行的防疫措施未必短期內解除，或會維持一家的時間，除非疫情有明顯改善或好轉，否則不太樂觀。他直高，濠賭板塊於8月內可能要「捱一捱」，加上部份濠賭股業績如澳博等營業數據不理想，相信短期內在難以預測的疫情下不容易。