大酒店半年蝕4.52億元不派息　次季半島酒店可出租客房收激增79%

酒店業受新冠肺炎疫情打擊逾年半，香港半島酒店母企大酒店（0045）公布，截至今年6月底上，上半年股東應佔虧損4.52億元，去年同期則虧損11.97億元；基本虧損為3.75億元，按年減少25%；每股虧損0.27元，不派中期息。

集團指，期內綜合收入按年跌5％至12.64億元；主要是由於淺水灣綜合項目因豪華住宅市場需求下降，加上租金寬免措施及遊客減少，影響山頂凌霄閣的業務表現，導致集團商用物業分部的收入減少。

集團指，EBITDA（除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利）則為600萬元，而去年上半年虧損9,500萬元，扭虧為盈。至於物業重估赤字淨額為7,700萬元，較去年同期3.65億元大幅收窄。

集團明言，雖然短期內仍充滿不明朗因素，但長遠集團將致力提升資產及營運質素，希望 藉各物業長期的資本增值及經營收入持續增長。

港半島酒店出租率大增17%

集團同時公布今年第二季營運數據，期內香港半島酒店平均可出租客房收入為937元，按年增1.66倍，其他亞洲地區收入為944元，按年升82.9%；美國及歐洲收入2,215元，按年大增127.2%。

至於平均房租，港半島酒店為3,283元，年增17.1%；其他亞洲地區跌21.8%至2,922元、美國及歐洲升16.4%至5,737元。出租率方面，本港半島酒店為29%、其他亞洲地區為32%、美國及歐洲為39%。

上半年計，香港半島酒店收入上升8%至3.06億元，平均房租減19%，而平均可出租客房收入大增79%，主要是由於半島酒推出Staycation優惠及市場推廣活動，因此帶動收入、出租率及平均可出租客房收入均錄得改善。